Kako je naglasila, ne dozvoljava da je isti sputavaju i narušavaju joj život koji želi da vodi, pa tako radi punom parom i trudi se da ostane pozitivna.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, ranije mi se događalo da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad - rekla je pevačica, pa dodala:

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

- Štitna žlezda mi je loše, nalazi su mi jako loši, ali rešićemo, nije prvi put - rekla je Rozga nedavno pred našim kamerama.

Pročitajte još

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)

08:50

Ima 1 pravilo: "Ne volim da mi porodica dolazi na koncert"

Ima 1 pravilo: "Ne volim da mi porodica dolazi na koncert"

08:23

"Kredit za stan i pozorište, to je Mandu oteralo u grob"

"Kredit za stan i pozorište, to je Mandu oteralo u grob"

07:59

Darko Lazić pričao o vožnji i priznao: "Postajem papučar"

Darko Lazić pričao o vožnji i priznao: "Postajem papučar"

20:25

(Alo)

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)
Sport

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije
Sport

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije

BONUS VIDEO:

#VIP #Jelena Rozga #pevačica Jelena Rozga #Jelena Rozga zdravstveno stanje #hrvatska pevačica Jelena Rozga
Komentari 0
НАШИ ПРЕДЛОЗИ: "ТИП" - тикет за недељу

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za nedelju