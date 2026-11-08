Kako je naglasila, ne dozvoljava da je isti sputavaju i narušavaju joj život koji želi da vodi, pa tako radi punom parom i trudi se da ostane pozitivna.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, ranije mi se događalo da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad - rekla je pevačica, pa dodala: Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Štitna žlezda mi je loše, nalazi su mi jako loši, ali rešićemo, nije prvi put - rekla je Rozga nedavno pred našim kamerama.

(Alo)

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