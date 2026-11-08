U prvom planu stajlinga bila je kratka mini-suknja u kombinaciji sa efektnim sakoom, dok su vrtoglavo visoke štikle dodatno naglasile njene duge noge. Celokupan izgled glumica je zaokružila jarkocrvenim ružem na usnama i diskretnom crvenom torbicom koja je poslužila kao vodeći detalj celog stajlinga.

Uz fotografiju iz lifta, Mirka je ostavila kratku poruku koja je oduševila njene pratioce:

"Subota je veče za izlazak." Foto: Instagram printskrin/vasiljevic_mirka

Skromnost i život bez kompleksa: Od luksuza do gradskog prevoza

Iako je javnost navikla da je viđa u skupocenim automobilima i na crvenim tepisima, Mirka Vasiljević, nevenčana supruga fudbalera Vujadina Savića i majka četvoro dece, uvek iznova dokazuje da čvrsto stoji na zemlji.

Glumica je nedavno iznenadila pratioce na Instagramu kada je podelila stori nastao direktno u – beogradskom autobusu. Ona je uslikala selfi dok se vozila gradskim prevozom u bordo džemperu, sa elegantnom punđom i naočarima za sunce, pa bez ustručavanja objasnila razlog vožnje:

"Malo odmor od vožnje kola."

Ovim potezom pokazala je da joj svakodnevni i "običan" život nimalo ne smeta, čime je još jednom pobrala simpatije publike koja ceni njenu prirodnost i stav, piše Srbija danas.

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