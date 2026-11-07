Kada je Nataša objektivom uhvatila koleginicu kako se krije i odmara, Mirka je imala spreman odgovor koji je nasmejao sve.

Dijalog koji je sve nasmejao

- Dok neko radi, drugi igraju igrice - pričala je prvo Mirka koleginici.

- Pravim neki kontent, neki sadržaj i prodajem neke predstave, ove u kojima glumimo ti i ja, i vežbam. Nemoj da se praviš luda, evo vidiš da vežbam - pričala je Nataša Aksentijević, dok se izležavala i podizala jednu nogu uvis, pa je potom i ona uhvatila Mirku kako se izležava:

Foto: ATA images/Dušan Milenković, A. Ahel

 

- Aha, uhvatila sam te kako ležiš - rekla je Nataša.

- Pobegla sam od tebe. Pusti me na pauzu, imam i ja dušu - dodala je Mirka.

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