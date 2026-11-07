Kada je Nataša objektivom uhvatila koleginicu kako se krije i odmara, Mirka je imala spreman odgovor koji je nasmejao sve.
Dijalog koji je sve nasmejao
- Dok neko radi, drugi igraju igrice - pričala je prvo Mirka koleginici.
- Pravim neki kontent, neki sadržaj i prodajem neke predstave, ove u kojima glumimo ti i ja, i vežbam. Nemoj da se praviš luda, evo vidiš da vežbam - pričala je Nataša Aksentijević, dok se izležavala i podizala jednu nogu uvis, pa je potom i ona uhvatila Mirku kako se izležava:
- Aha, uhvatila sam te kako ležiš - rekla je Nataša.
- Pobegla sam od tebe. Pusti me na pauzu, imam i ja dušu - dodala je Mirka.
Pročitajte još
- Nemoj ti meni pauza. Htela je da se sakrije - pričala je iskreno voditeljka, te je nasmejala prisutne.