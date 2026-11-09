Na Jutjub kanalu Conduite Facile pozabavili su se ovim zadatkom te savetuju sledeće.

Treba da stanete kraj jednog od automobila tako da vaš retrovizor bude u liniji sa njegovim retrovizorom. Onda motate puni desni i idete u rikverc sve dok tablica tog auta ne bude na sredini vašeg prozora. Tada je vreme da motate pun levi i mirno se smestite na željeno parking mesto.

Ipak, problem je u tome što ovo važi samo u slučaju kada je auto koji vam služi kao orijentir iste veličine kao i vaš. Detaljnija uputstva, za drugačije situacije, pogledajte u videu:

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