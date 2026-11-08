U svakodnevnom govoru najčešće se koriste izrazi koji zvuče logično, ali nisu tačni. Većina ljudi će bez razmišljanja reći: „magare“, „magarče“ ili „magarence“. Iako deluje prirodno – to zapravo nije ispravno.

Pravi naziv za mladunče magarca i magarice postoji u rečnicima i ima dugu tradiciju u srpskom jeziku, ali je danas gotovo zaboravljen.

Foto: Depozitfoto/hanatipplova

 

 

Tačan naziv je – pule.

Da, dobro ste pročitali: pule. Kratko, neobično i pomalo iznenađujuće.

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Baš kao i samo mladunče magarca, koje je često razigrano, tvrdoglavo na simpatičan način i veoma umiljato.

Iako se retko koristi u svakodnevnom govoru, pule je i dalje jedini potpuno ispravan naziv prema jezičkim normama.

Foto: Depozitfoto/Serhii Samonov

 

 

Ždrebe ili pule – postoji razlika

Iako magarci pripadaju istoj široj grupi kopitara kao i konji, u jeziku postoji jasna razlika. 

Naziv ždrebe u narodu se gotovo isključivo vezuje za konje, dok je pule specifičan i pravilan naziv za mladunče magarca.

(Dnevnik.rs)

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