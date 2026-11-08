U svakodnevnom govoru najčešće se koriste izrazi koji zvuče logično, ali nisu tačni. Većina ljudi će bez razmišljanja reći: „magare“, „magarče“ ili „magarence“. Iako deluje prirodno – to zapravo nije ispravno.
Pravi naziv za mladunče magarca i magarice postoji u rečnicima i ima dugu tradiciju u srpskom jeziku, ali je danas gotovo zaboravljen.
Tačan naziv je – pule.
Da, dobro ste pročitali: pule. Kratko, neobično i pomalo iznenađujuće.
Pročitajte još
Baš kao i samo mladunče magarca, koje je često razigrano, tvrdoglavo na simpatičan način i veoma umiljato.
Iako se retko koristi u svakodnevnom govoru, pule je i dalje jedini potpuno ispravan naziv prema jezičkim normama.
Ždrebe ili pule – postoji razlika
Iako magarci pripadaju istoj široj grupi kopitara kao i konji, u jeziku postoji jasna razlika.
Naziv ždrebe u narodu se gotovo isključivo vezuje za konje, dok je pule specifičan i pravilan naziv za mladunče magarca.