Tako je vedra Ruskinja, koja ne krije ogromnu ljubav prema našoj zemlji i narodu, u jednom od svojih poslednjih videa objasnila i zašto je to tako, pa istakla zašto su Srbi, prema njenom mišljenju, "najjači".

Iako video koji već broji više hiljada sviđanja počinje rečenicom "šta je ono što me kod Srba nervira", ubrzo se shvata da se ne radi ni o čemu lošem.

"Ja sam Ruskinja i mnogo me nervira kad Srbi pričaju loše o sebi, jer ja sam obišla preko 30 zemalja i smatram, da na svetu ne postoji toliko dobar narod kao Srbi. Srbi su najsrdačniji, najgostoprimljiviji, divni ljudi sa otvorenim srcem i sa ogromnom toplinom duše", priča u pomenutom videu ona.

Sa pohvalnim rečima o Srbima nastavila je Ruskinja i u opisu samog videa, a gde je istakla kako je za ovo kratko vreme koliko živi u Srbiji primetila kako mi uvek priteknemo u pomoć, te da smo uvek raspoloženi za druženje i iskreni.

"Ma Srbi su najjači. I ne samo to. Srbi imaju veliko poštovanje prema tradiciji, veri. Srbi se ničeg ne boje (osim promaje). Imaju najjači smisao za humor. Umeju da ostanu pozitivni i kad je teško", primetila je ova mlada dama.

Zatim je govorila i koja nam je jedina mana.

"Jedina je mana što često pričaju loše o sebi. Ali tu smo slični. I Rusi često pljuju po sebi, ali nemoj slučajno neki stranac da to uradi", napisala je Aljona na kraju još jedne u nizu njene objave u kojoj pokazuje koliko su joj Srbi i Srbija dragi i prirasli k srcu.

(Telegraf.rs)

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