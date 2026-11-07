Nadzorne kamere snimile su gmizavcakako ulazi kroz zadnja vrata, prolazi kroz skladište i stiže do prednjeg pulta, preneo je Gardijan.

Jedan od kupaca čak se naoružao stolicom kako bi se zaštitio od neočekivanog posetioca.

Vlasnik prodavnice DŽesi Driskol je rekao da nikada nije pomislio da bi mogao da vidi aligatora u svom lokalu, a policija Sautporta se našalila da je glas o svežim pecivima očigledno stigao i do močvare.

ON THE HUNT FOR BAGELS 🐊 This unlikely visitor wandered straight into a bagel shop in Southport North Carolina, startling the owner. The Bagel Dock Express shared security video, which shows the alligator walking in through the back door, waddling into the kitchen and eventually startling the owner. The bagel shop said its "surprise visitor" was safely escorted out of the shop by law enforcement. Floridians, how would you react in the owner's situation? https://t.co/AnsHiEORrB — WFLA NEWS (@WFLA) November 5, 2026

Biolozi upozoravaju da su susreti ljudi i aligatora sve češći u priobalnim delovima Severne Karoline i apeluju na stanovnike da ne hrane ove životinje, ne uznemiravaju ih i ne pokušavaju da ih hvataju.

A 3-foot alligator slipped through the back door of a North Carolina bagel shop and made its way toward the front counter in an incident caught on camera. Surveillance video captured owner Jesse Driscoll's startled reaction as he spotted the unexpected visitor and backed away. The reptile entered Bagel Dock Express in Southport while workers were installing a new oven. Police and animal control were called to remove the uninvited guest. Full story here https://t.co/yN3iZhqpXI — Fox News US (@FoxUSNews) November 5, 2026

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