Glumac se trudi da svoj privatan život sačuva od očiju javnosti, ali jednom prilikom pričao je o najtežim životnim trenucima.

Gostujući u emisiji "Praktična žena" Slaviša je priznao i da mu je majka umrla na rukama i da je u našem glavnom gradu živeo kao beskućnik. Foto: ATA images/A. Ahel

- Majka mi je umrla na rukama, bila je jako bolesna i bio sam beskućnik ovde u Beogradu i da nisam imao divne prijatelje Sergeja Ćetkovića, Borisa Bulića, Danila Bećkovića i još neke divne ljude, da nisam njih imao ne bih opstao. Tad sam se i razveo - rekao je tada Slaviša u emisiji "Praktična žena" i dodao:

- Verovatno bi se prosečan Amerikanac u toj situaciji sa 36 godina bacio sa terase i završio posao.

U jednom trenutku glumcu su pokazali fotografiju majke, a on je briznuo u plač. Foto: Printskrin/Praktična žena

- Jako mi je teško, ona je mlada otišla, molim vas oprostite - rekao je kroz suze i razgovor je bio prekuinut na kratko.

- Slab sam na dve osobe u životu, na moju majku i ćerku, a ćerka ima istu sudbinu. Majka je bila najbolji čovek na svetu. Otišla je sa 60, nikada nije imala mira, sve što je imala ostavila je mojoj ćerki.

(Kurir)

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