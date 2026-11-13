Sloboda Mićalović i Viktor Savić iskoristili su boravak u Hrvatskoj da se okupaju u moru usred novembra. Snimak njihovog skoka u vodu Viktor je podelio uz kratak opis "Petak 13.", a među komentarima se odmah izdvojila opaska Andrije Miloševića.

Glumci su u Hrvatsku otputovali zbog gostovanja sa predstavom "Šećer je sitan osim kad je kocka", a između poslovnih obaveza pronašli su vreme i za obilazak manastira Krka i odlazak na primorje.

Foto: Instagram printskrin/_njezz_

 

 

Sloboda je pre ulaska u more odložila bademantil i ostala u crnom jednodelnom kupaćem kostimu, dok je Viktor takođe bio spreman za novembarsko kupanje. Potom su oboje skočili u vodu, pokazujući da za njih sezona nije završena sa odlaskom leta.

Foto: Instagram printskrin/_njezz_

 

 

NJih dvoje su dugogodišnji prijatelji i kolege, pa zajedničko putovanje nije iznenadilo pratioce koliko odluka da novembarski dan provedu i u moru.

Viktor uz snimak nije dodavao objašnjenja o temperaturi vode. Napisao je samo:

- Petak 13.

Andrija ih dočekao spremnom šalom

Dok su pratioci komentarisali kupanje u ovo doba godine, Andrija Milošević postavio je pitanje u svom stilu:

Foto: Instagram printskrin/_njezz_

 

 

- El ladno i slano?

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