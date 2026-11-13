Porodicu pevačice Milice Todorović zadesio je gubitak. Preminuo je njen deka, za koga je bila veoma vezana, a vest o njegovoj smrti rastužila je sve koji poznaju porodicu Todorović.

Od voljenog oca emotivnom porukom oprostila se Miličina majka Jasmina, koja je na društvenim mrežama podelila tužne vesti. Uz dirljive reči pokazala je koliko joj je teško zbog odlaska njenog oca. Foto: ATA images/A. Ahel

- Oče moj, lepoto moja, putuj s anđelima u Carstvo Nebesko - napisala je Jasmina na Instagramu.

NJene reči svedoče o velikoj ljubavi i bolu zbog gubitka, a porodici u ovim teškim trenucima ostaje da pronađe snagu i utehu u zajedničkim uspomenama.

BONUS VIDEO: