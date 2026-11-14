Legendarni hrvatski pevač Mišo Kovač preminuo je 31. oktobra 2026. godine, u 86. godini života.

Sahranjen je 4. novembra na zagrebačkom groblju Mirogoj, a njegova poslednja želja bila je da počiva pored sina Eduarda Edija, koji je preminuo 1992. godine. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Upravo je smrt naslednika bila najveća porodična tragedija koja je obeležila Mišin život. Nakon ovog gubitka, za pevača više ništa nije bilo isto. Povukao se iz javnosti, a o bolnoj temi retko je govorio.

Ipak, nekoliko godina pre smrti odlučio je da progovori o tragediji koja ga je pratila decenijama. Tom prilikom izneo je i svoje sumnje da njegov sin nije stradao slučajno, već da je ubijen zbog njega.

- Mislim da je Edi ubijen isključivo zbog mene, jer ja nisam napustio Hrvatsku, nisam otišao u London, NJujork, šta ja znam, kao što su neki bežali - rekao je Kovač.

- Znaju svi šta se njemu dogodilo, ali 1992. je bila 1992. godina. Skrivala se istina zato što sam dosta tih svojih fanova imao u policiji u Hrvatskoj, pa u tadašnje vreme neko možda nevin ne bi stradao. Cela Hrvatska je ćutala, 17 godina sam se borio - govorio je pevač.

Ispunjena mu je poslednja želja

Mišo Kovač ispraćen je na večni počinak u sredu, 4. novembra, na zagrebačkom groblju Mirogoj, u krugu porodice. NJegova večna kuća nalazi se pored groba sina Edija, koji je život izgubio veoma mlad. Foto: Instagram printskrin/ivanakovacofficial

Od legendarnog pevača prethodno se oprostilo više od 30.000 ljudi na splitskom stadionu Poljud, gde je organizovan veliki javni ispraćaj koji je trajao tri dana.

Zbog njegove smrti u Hrvatskoj je u utorak proglašen Dan žalosti, a brojne generacije obožavalaca oprostile su se od umetnika čije su pesme obeležile decenije muzičke scene.

(Mondo)

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