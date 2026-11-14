Pevačica Marija Šerifović, rođena je na današnji dan 1984. godine u Kragujevcu, i danas važi za najdominantniji vokal regionalne muzičke scene, a njen put do samog vrha bio je popločan velikim uspesima, ali i teškim ličnim bitkama.

Odrastajući u muzičkoj porodici, uz majku Vericu, poznatu pevačicu narodne muzike, i oca Rajka, muzičara koji su nastupali u grupi "Žaoka", Marija je od malih nogu bila okružena pesmom.

Ipak, porodični sklad nije dugo potrajao, jer su se njeni roditelji rastali još pre njenog rođenja, pa je veći deo detinjstva provela uz majku. Foto: ATA images/M. M.

"Bolje razvod nego cirkus"

Marija nikada nije krila da je turbulentan odnos njenih roditelja ostavio traga na njeno odrastanje. Iz tog razloga, otvoreno je isticala stav da je zdrav razlaz uvek bolji izbor od lošeg braka.

- Bolje da im priušte zdrave i nasmejane roditelje nego paklena detinjstva gde deca zbog svojih roditelja moraju da preživljavaju šta god. To je moj stav, ne mora da znači da je ispravan, ali je moj - poručila je pevačica, prisećajući se da se u Beograd preselila kako bi se sklonila od porodičnih nesuglasica i započela samostalan život.

Ipak, talenat nije mogao da čeka. Već sa 12 godina trijumfovala je na festivalu "Deca pevaju hitove" izvođenjem zahtevne pesme "I will always love you" Vitni Hjuston, dok je 1998. snimila i prvi duet sa majkom Vericom, pod nazivom "Moje bube"

Posle kragujevačke gimnazije i niže muzičke škole, u Beogradu je upisala studije menadžmenta, a 2003. godine objavila debitantski album "Naj, najbolja"

Usledile su festivalske pobede u Budvi sa hitom "Bol do ludila" i na Radio festivalu, a zatim i uspešan album "Bez ljubavi".

Baka Draginja i deda musliman

U svom autobiografskom dokumentarnom filmu "Ispovest" iz 2013. godine, Marija je prvi put javno progovorila o svojoj se*sualnoj orijentaciji, ali i o vrednostima koje je ponela iz mešovitog porodičnog okruženja. Posebno je naglasila da ne priznaje nacionalne i verske podele, ilustrujući to primerom sopstvenih predaka. Foto: ATA images/A. Ahel

- Prezirem bilo kakva opredeljenja na nacije, veroispovesti. Zašto? Zato što se, evo na primer, moja baba zvala Draginja, rođena u Šumadiji, u Kragujevcu. Molila se Isusu Hristu, a moj deda je bio musliman i čovek se klanjao, molio se Alahu. Odgajana sam s osnovnom vrednošću da ne delim ljude na osnovu tih kategorija. Mogu te samo oceniti kao osobu, ili si dobar ili si smeće - naglasila je pevačica.

Pomirenje sa ocem

Iako godinama nije bila u bliskom kontaktu sa ocem Rajkom, Marija je pokazala veliko srce kada se on našao u izuzetno teškoj životnoj i finansijskoj situaciji. Odlučila je da zakopa ratne sekire, iznajmila mu stan i preuzela brigu o njegovim troškovima.

- Mara mi pomaže da preživim, plaća mi stan. Čestitala mi je Novu godinu, pevala je na trgu u Baru, kada ima vremena, mi se vidimo. Spasila me je ćerka da ne promrznem tokom zime na ulici, znate kakve su zime sada, a nisam doveka mogao da budem kod brata. Da me Mara nije spasila i iznajmila mi stan, ostao bih na ulici. Izdržava me, to će trajati tako sve dok ne očistimo papire oko te kuće. Ali što se mene tiče, sve je pod kontrolom. Znate, sam sam, ali korektno je koliko mi daje. Ne treba mi mnogo za život. Plaća mi stan i daje mi neku kintu da imam za svakodnevne potrebe - govorio je Rajko za medije. Foto: Milan Maričić/ATA images

Govoreći o oproštaju nakon njegove smrti, pevačica je istakla da roditelje ne možemo birati i da joj je otac priznao da je, uprkos svim greškama, u vezi sa njom uradio pravu stvar.

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer mi je otac. Da je Verica pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo uobičajeniji i to bi bilo dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - objasnila je Marija.

(Mondo)

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