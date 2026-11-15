Objavljen je i snimak na kojem se vidi kako istražitelji pronalaze ogromne količine novca.

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) saopštila je da su pretresi sprovedeni 12. i 13. novembra na više lokacija širom Mađarske, u okviru krivičnog postupka protiv Mikloša Šestaka, bivšeg ministra nacionalnog razvoja, koji je tu funkciju obavljao od 2014. do 2018. godine.

Tokom dvodnevne akcije istražitelji su pronašli velike količine gotovine zakopane u šumama, skrivene u poljoprivrednim i skladišnim objektima, stambenim prostorijama, kao i u skupocenim sefovima postavljenim na izolovanim lokacijama.

Prema podacima nadležnih, zaplenjeno je približno 19,5 miliona dolara.

Zaplenjeni novac prebačen je u mađarski državni trezor, a ministar finansija Andraš Karman saopštio je da je 12 zaposlenih čak osam sati brojalo novčanice, koristeći pet mašina za brojanje novca.

Bivši Orbanov ministar osumnjičen za milionski mito

Šestak se nalazi pod istragom zbog sumnje da je primao mito i nezakonite provizije u poslovima povezanim sa državnim nabavkama.

Prema navodima istražitelja, sumnja se da je učestvovao u korupcionaškoj šemi koja je uključivala kupovinu polovnih autobusa za državno transportno preduzeće po znatno višim cenama od tržišnih, kao i pojedine građevinske projekte.

Bivši ministar osumnjičen je za primanje više od 37 miliona dolara mita i nezakonitih provizija. Šestak negira da je počinio krivična dela koja mu se stavljaju na teret. Foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Istraga protiv njega deo je šire akcije mađarskih vlasti usmerene na ispitivanje navodnih zloupotreba i korupcije tokom šesnaestogodišnje vladavine Viktora Orbana.

U okviru odvojenih postupaka privedena su još dvojica bivših ministara iz Orbanove vlade, dok je njegov brat priveden u drugom slučaju.

Peter Mađar: Ovo je kraj mafije Fides-KDNP

Aktuelni mađarski premijer Peter Mađar, koji je na parlamentarnim izborima u aprilu odneo ubedljivu pobedu i okončao Orbanovu šesnaestogodišnju vladavinu, predstavio je borbu protiv korupcije kao jedan od ključnih prioriteta svoje vlade. Foto: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine osnovana je upravo u okviru njegove inicijative za istraživanje navodnih zloupotreba državnih sredstava i odgovornosti bivših funkcionera.

Mađar je najnoviju zaplenu novca ocenio kao moguću prekretnicu u borbi protiv korupcije.

- Ovo zvanično označava kraj mafije Fides-KDNP - poručio je premijer, aludirajući na koaliciju koja je godinama bila na vlasti pod Orbanovim vođstvom.

Bivši mađarski premijer nije komentarisao najnovije otkriće, ali je ranije istrage usmerene protiv njegovih bliskih saradnika nazivao političkim progonom, tvrdeći da je njihov krajnji cilj da i on završi u zatvoru, prenosi Nova.rs.

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