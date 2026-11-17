"Indeks" sada saznaje da je snimak koji je procurio u javnost, prema njihovim izvorima, nastao u zagrebačkoj policijskoj stanici. Snimila su ga dvojica policijskih službenika, odnosno policajac i policajka, mobilnim telefonom kojim su snimali ekran računara na kojem se reprodukovao snimak bolničkog video-nadzora. Originalni snimak policiji je prethodno predao advokat bolnice.

Glasovi koji se čuju na snimku, tvrde izvori "Indeksa", pripadaju upravo policajcima koji su ga presnimavali. Naime, originalni snimak bolničkog video-nadzora nema zvuk jer sistem nadzornih kamera beleži samo sliku. Foto: Iks printskrin/@NewYugoslavia

Policajci su snimak mobilnim telefonom slali nadređenima?

Prema informacijama "Indeksa", policajci su ekran računara snimili mobilnim telefonom jer nisu imali drugi način da snimak dovoljno brzo dostave nadređenima. Snimak su zatim prosledili putem aplikacije za komunikaciju, a sagovornici Indexa tvrde da je reč o "Vocapu".

Takav način postupanja otvara pitanja o rukovanju snimcima koji predstavljaju dokaz u krivičnom postupku, njihovoj zaštiti i mogućnosti da neovlašćeno dospeju u javnost.

Pritom treba razlikovati originalni snimak bolničkog video-nadzora, koji je predat policiji, od njegove presnimljene verzije nastale snimanjem računarskog ekrana. Samo postojanje takve kopije ne znači automatski da je originalni dokaz nezakonit.

Međutim, ostaje pitanje ko je imao pristup presnimljenoj verziji, kome je sve prosleđena i kako je na kraju dospela u javnost. Foto: Printskrin

"Indeks" je pitanja o presnimavanju, prosleđivanju i mogućem neovlašćenom deljenju snimka poslao Državnom tužilaštvu Hrvatske (DORH) i policiji. NJihove odgovore objaviće kada ih dobije.

Porodica je dva dana nakon smrti tražila izuzimanje snimaka

Podsetimo, porodica Kristijana Josipa Periša još je 23. oktobra, dva dana nakon njegove smrti, zatražila od bolnice da sačuva snimke iz sobe u kojoj je preminuo, kao i iz ostalih prostorija u kojima je boravio.

Periš je 21. oktobra u bolnicu dovezen vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije, nakon intervencije u porodičnom domu zbog pogoršanja njegovog psihičkog stanja i prijavljenog nasilnog ponašanja.

Advokat porodice je istog dana, 23. oktobra, podneo krivičnu prijavu tužilaštvu i policiji zbog sumnje na nesavesno lečenje. U prijavi je izričito zatražio hitno izuzimanje snimaka bolničkog video-nadzora.

Međutim, prema dosad dostupnim informacijama, do njihovog hitnog izuzimanja nije došlo. Snimci su policiji predati tek 6. novembra, odnosno dve nedelje nakon podnošenja krivične prijave.

Šta se tačno čuje na snimku? "Celo rukovodstvo zna"

Ono što se na snimku čuje takođe je značajno. Posebno su zanimljivi delovi razgovora u kojima policajci pominju raniju prijavu Periševe sestre, postupanje nadređenih i odgovornost uprave bolnice.

Pominje se i postojanje predmeta, nakon čega se čuje: "Aha, to je sestra prijavila, je l'?"

Tokom razgovora pominje se i dostavljanje snimka, a policajka govori: "Ma ne, isključiću ja zvuk kad budem slala".

Međutim, izgleda da je ostao sačuvan snimak na kojem se glasovi ipak čuju, a upravo je taj video-zapis procurio u javnost.

Oboje dalje komentarišu i postupanje bolnice: "Ma da, pa direktorka se plaši za svoju fotelju", a kasnije komentarišu kako je trebalo otići u bolnicu po snimak, pa dodaju: "Celo rukovodstvo zna". Foto: Atletski klub Agram

Očigledno aludiraju na informaciju koja je stigla do rukovodstva policije.

Pominju mogućnost da je reč o teškom ubistvu

Policajci tokom gledanja snimka izražavaju zgražavanje zbog nasilja nad Perišem, komentarišu gušenje, udarce i činjenicu da osoblje dugo nije prepoznalo njegovo teško stanje.

Policajka pominje mogućnost da je reč o teškom ubistvu, a ne nesavesnom lečenju.

Kada se, dakle, presluša zvuk snimka, jasno je da su policajci od početka bili uvereni da bi trebalo uhapsiti sve osobe koje su bile u Periševoj sobi i osumnjičiti ih za teško ubistvo.

Osim toga, jasno je i da su smatrali da je snimke video-nadzora trebalo izuzeti čim je policija dobila prvo obaveštenje o tome.

Zašto niko nije pregledao snimak na vreme?

Snimak je policiji 6. novembra doneo advokat Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, nakon što je policija zatražila njegovu predaju.

Dan ranije, 5. novembra, tadašnja direktorka Majda Grah obavestila je policiju o sumnji da je Periševa smrt posledica krivičnog dela. Do tog zaključka došla je nakon što je 4. novembra prvi put pregledala snimak nasilnog postupanja prema pacijentu.

Prema nalazu zdravstvene inspekcije, direktorka je za Periševu smrt saznala još 21. oktobra, a već 23. oktobra imala je potvrdu da su snimci video-nadzora sačuvani.

Uprkos tome, pregledala ih je tek gotovo dve nedelje kasnije.

Zašto snimak nije pregledan ranije, naročito nakon upozorenja porodice i krivične prijave podnete dva dana nakon smrti, jedno je od pitanja na koja javnost još nema potpun odgovor.

Osam uhapšenih zbog Periševe smrti

Nakon što je policija 6. novembra preuzela snimak, uhapšena su četvorica medicinskih tehničara zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe.

Prema rešenju o sprovođenju istrage, sumnja se da su tokom intervencije Periša, koji je bio vezan za bolnički krevet, udarali i snažno pritiskali njegovo telo, uključujući pritiskanje jastuka preko glave i lica.

Tužilaštvo smatra da su bili svesni mogućnosti da svojim postupanjem izazovu njegovu smrt i da su na takav ishod pristali.

Istraga je u međuvremenu obuhvatila i druge zaposlene u bolnici koji su bili prisutni tokom nasilnog postupanja prema Perišu.

Juče je policija uhapsila još četiri osobe: 33-godišnju lekarku na specijalizaciji, dve medicinske sestre starosti 23 i 27 godina, kao i 27-godišnjeg medicinskog tehničara.

Oni se takođe sumnjiče za teško ubistvo posebno ranjive osobe, ali počinjeno nečinjenjem.

Prema sumnjama policije, nisu sprečili nasilje i smrt pacijenta iako su, kao zdravstveni radnici, bili dužni da reaguju.

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