Pevaču Borisu Režaku pozlilo je kasno sinoć nakon koncerta kolege Slavka Banjca u MTS dvorani, kada se onesvestio i pao na pod. Incident se dogodio tokom privatne proslave koju je Banjac organizovao za najbliže prijatelje i saradnike.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Prema rečima svedoka, ništa nije ukazivalo na to da se Režak ne oseća dobro, sve dok se iznenada nije srušio.

- Na afteru se samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo - otkrio je izvor.

Prisutni su odmah pritekli u pomoć pevaču, a među prvima koji su reagovali bio je i bivši fudbaler i proslavljeni sportista Savo Milošević.

Foto: Borislav Zdrinja/ATA images

- Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili. Čovek je vrlo brzo došao sebi, možda je samo kolabirao, ko će znati - dodao je izvor.

Kako se navodi u domaćim medijima, nije bilo potrebe za intervencijom Hitne pomoći, a pevač je ubrzo došao sebi.

(Mondo)

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