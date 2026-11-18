Najmanje osam osoba je poginulo, a više desetina je povređeno nakon što je autobus probio zaštitnu ogradu pored puta i survao se u klisuru duboku oko 100 metara.
Spasilačke ekipe hitno su upućene na mesto nesreće u okrugu Tehri Garval, u indijskoj saveznoj državi Utarakand, gde su u ranim jutarnjim satima izvlačile preživele iz olupine autobusa.
Autobus je saobraćao na relaciji Haridvar-DŽoši Mat, kada je oko pet sati ujutru po lokalnom vremenu sleteo sa puta. Sedam putnika poginulo je na licu mesta, dok je osma osoba podlegla povredama u bolnici "AIIMS" u Rišikešu.
Prema navodima zvaničnika, iz autobusa je izvučeno još 26 putnika, koji su na nosilima prebačeni do ambulantnih vozila i potom transportovani u bolnicu.
Načelnik policijske stanice, izjavio je da je vozač izgubio kontrolu nad autobusom u blizini mesta Gular, nakon čega je vozilo probilo zaštitnu ogradu i survalo se u provaliju.
U akciji spasavanja učestvovale su regionalne jedinice Državnih snaga za odgovor na katastrofe (SDRF), policija i druge hitne službe.
Zvaničnici su saopštili da je 17 povređenih putnika zbrinuto u bolnici AIIMS u Rišikešu, dok se još devet nalazi na lečenju u državnoj bolnici u istom gradu. Sedam tela izvučeno je iz smrskanog autobusa i preneto do puta, odakle su prevezena u bolnicu.
Glavni ministar savezne države Utarakand, posetio je bolnicu "AIIMS" kako bi se informisao o zdravstvenom stanju povređenih. Izrazio je žaljenje zbog tragedije i uputio saučešće porodicama stradalih.
U saopštenju je naveo da je nadležnim službama naložio da povređenima obezbede odgovarajuću medicinsku pomoć, kao i svu neophodnu podršku porodicama i drugim osobama pogođenim nesrećom.
Indija je među zemljama sa najvećim brojem poginulih u saobraćajnim nesrećama
Indija ima jednu od najviših stopa smrtnosti u saobraćajnim nesrećama na svetu, a među glavnim uzrocima navode se neodgovorna vožnja, loše održavani putevi i zastarela vozila.
Ova nesreća dogodila se samo nekoliko dana nakon što je autobus prepun učenika, koji se navodno kretao velikom brzinom, udario u kamion sa kontejnerom u blizini Nacionalnog parka Kaziranga u Indiji.
U toj nesreći poginule su najmanje 24 osobe, dok je još 11 povređeno. Među stradalima su bili i deca i vozač autobusa.
Državni ministar Atul Bora opisao je tu nesreću kao jednu od najtežih u istoriji savezne države Asami rekao da policija istražuje uzrok sudara. Prema izjavama svedoka, autobus se pre nesreće kretao velikom brzinom.
(Kurir/The Sun)