Najmanje osam osoba je poginulo, a više desetina je povređeno nakon što je autobus probio zaštitnu ogradu pored puta i survao se u klisuru duboku oko 100 metara.

Spasilačke ekipe hitno su upućene na mesto nesreće u okrugu Tehri Garval, u indijskoj saveznoj državi Utarakand, gde su u ranim jutarnjim satima izvlačile preživele iz olupine autobusa. Foto: Iks printskrin/@ANI

Autobus je saobraćao na relaciji Haridvar-DŽoši Mat, kada je oko pet sati ujutru po lokalnom vremenu sleteo sa puta. Sedam putnika poginulo je na licu mesta, dok je osma osoba podlegla povredama u bolnici "AIIMS" u Rišikešu.

Prema navodima zvaničnika, iz autobusa je izvučeno još 26 putnika, koji su na nosilima prebačeni do ambulantnih vozila i potom transportovani u bolnicu.

#WATCH | Tehri Garhwal, Uttarakhand: A bus fell into a ravine about 100 meters below a bridge near Gular Bazar. Upon receiving the information, teams from SDRF posts Byasi and Dhalwala immediately rushed to the spot and initiated rescue operations. Tehri District Magistrate Nitika Khandelwal and SSP Shweta Choubey have departed for the site. According to preliminary reports, about 30–35 people were on board the bus, out of whom approximately 20 injured individuals have been rescued. The injured are being rushed to the hospital via ambulances. Four people have lost their lives in the incident. The rescue operation is currently underway. (Source: Police) — ANI (@ANI) November 17, 2026

Načelnik policijske stanice, izjavio je da je vozač izgubio kontrolu nad autobusom u blizini mesta Gular, nakon čega je vozilo probilo zaštitnu ogradu i survalo se u provaliju.

U akciji spasavanja učestvovale su regionalne jedinice Državnih snaga za odgovor na katastrofe (SDRF), policija i druge hitne službe. Foto: Iks printskrin/@KumaonJagran

Zvaničnici su saopštili da je 17 povređenih putnika zbrinuto u bolnici AIIMS u Rišikešu, dok se još devet nalazi na lečenju u državnoj bolnici u istom gradu. Sedam tela izvučeno je iz smrskanog autobusa i preneto do puta, odakle su prevezena u bolnicu.

Glavni ministar savezne države Utarakand, posetio je bolnicu "AIIMS" kako bi se informisao o zdravstvenom stanju povređenih. Izrazio je žaljenje zbog tragedije i uputio saučešće porodicama stradalih.

A tragic bus accident near Gular Bazaar, in Tehri Garhwal district, Uttarakhand, has claimed eight lives and left several others injured. The bus, travelling from Haridwar towards Badrinath, plunged nearly 100 metres into a gorge below a bridge on the Rishikesh–Badrinath Highway on Tuesday morning. Police, SDRF and Fire Services teams rushed to the spot and launched a rescue operation. Twenty-six injured passengers have been reported, while rescue and relief efforts continue. Our thoughts are with the families who have lost their loved ones. Prayers for the injured and strength for everyone affected by this tragedy. — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) November 17, 2026

U saopštenju je naveo da je nadležnim službama naložio da povređenima obezbede odgovarajuću medicinsku pomoć, kao i svu neophodnu podršku porodicama i drugim osobama pogođenim nesrećom.

Indija je među zemljama sa najvećim brojem poginulih u saobraćajnim nesrećama

Indija ima jednu od najviših stopa smrtnosti u saobraćajnim nesrećama na svetu, a među glavnim uzrocima navode se neodgovorna vožnja, loše održavani putevi i zastarela vozila.

Ova nesreća dogodila se samo nekoliko dana nakon što je autobus prepun učenika, koji se navodno kretao velikom brzinom, udario u kamion sa kontejnerom u blizini Nacionalnog parka Kaziranga u Indiji.

U toj nesreći poginule su najmanje 24 osobe, dok je još 11 povređeno. Među stradalima su bili i deca i vozač autobusa.

Državni ministar Atul Bora opisao je tu nesreću kao jednu od najtežih u istoriji savezne države Asami rekao da policija istražuje uzrok sudara. Prema izjavama svedoka, autobus se pre nesreće kretao velikom brzinom.

(Kurir/The Sun)

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