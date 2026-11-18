Limuzina američkog predsednika Donalda Trampa, poznata pod nadimkom "Zver" (The Beast), kao i automobil ruskog predsednika Vladimira Putina "Aurus Senat" stigli su u kineski grad Šenžen dok će za prevoz ostalih visokih zvaničnika koji prisustvuju samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u tom gradu, biti obezbeđene stotine električnih i hibridnih vozila, prenosi "Saut Čajna Morning Post".

Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool via AP

Oklopna limuzina, zvaničnog naziva "Cadillac One", koju proizvodi američka kompanija DŽeneral motors, poznata su po snažnom V8 motoru i velikoj potrošnji goriva, koja se prema pojedinim procenama kreće oko 64 litra na 100 kilometara, dok emisija ugljen-dioksida dostiže oko 170 kilograma na 100 kilometara, što je približno deset do 12 puta više od prosečnog putničkog automobila.

Nasuprot tome, domaćin samita obezbedio je veliki broj vozila sa niskim emisijama štetnih gasova, nastojeći da predstavi razvoj kineske industrije električnih automobila.

🇺🇸🇨🇳 President Donald Trump’s official vehicle and motorcade spotted in China. https://t.co/yTa5VhdhjK — KOSO (@KosoWrldwide) November 18, 2026

Kineski proizvođač luksuznih automobila "Hongći" isporučio je organizatorima samita gotovo 700 novih limuzina, terenaca i višefunkcionalnih vozila za prevoz zvaničnika i delegacija.

Mnoga od tih vozila pripadaju kategoriji novih energetskih automobila i opremljena su naprednim tehnološkim sistemima, uključujući funkcije autonomne vožnje.

President Xi Presidential car and Trump US Presidential car, compare techs @grok https://t.co/YYrejHp0Qs — Madchen (@maidmadchen) November 18, 2026

Kompanija "BYD", najveći proizvođač električnih automobila u Kini i svetu, takođe je angažovala gotovo 700 vozila, među kojima je više od 600 minivana D9 iz svoje premijum marke Denza, za prevoz učesnika samita i predstavnika medija. Foto: Wang Ye / Xinhua News / Profimedia

Kineski predsednik Si Đinping koristi posebno izrađeni model N701 kineskog luksuznog automobilskog brenda "Hongći", čije ime u prevodu znači "Crvena zastava".

Ruski predsednik Vladimir Putin u Šenžen je dovezao limuzinu "Aurus Senat“, koju koristi od 2018. godine, prenosi ruska novinska agencija TASS.

Foto: Tanjug/AP Photo/Anupam Nath, Pool

Putin često predstavlja ovaj ruski luksuzni automobil stranim državnicima kao poseban znak pažnje, dok lideri koji dolaze u zvanične posete Rusiji ponekad dobijaju vozila ove marke na poklon.

Trampov novi predsednički avion "Air Force One", luksuzni avion Boing 747-8 koji je američkoj administraciji poklonio Katar, prvi put je u Kini i Aziji od kada je u julu počeo da se koristi kao privremeni predsednički avion. Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Avion je opremljen novom spoljašnjom šemom boja, sa tamnoplavim donjim delom i crvenim i zlatnim detaljima, a pre dolaska u Kinu zaustavio se radi dopune goriva na Aljasci i potom doputovao u Manilu. Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Trampov helikopter "Marine One" takođe je doputovao na Filipine, gde je korišćen za prevoz američkog predsednika između aerodroma i hotela. Katarski poklon, čija se vrednost procenjuje na oko 400 miliona dolara, izazvao je kontroverze u SAD zbog pravnih i etičkih pitanja, kao i mogućih bezbednosnih rizika povezanih sa korišćenjem aviona koji je poklonila strana država. Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Zbog toga su bile neophodne opsežne prepravke kako bi avion mogao da bude opremljen sistemima za zaštitu poverljivih komunikacija i nacionalne bezbednosti.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: