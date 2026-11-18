Pratnja ruskog predsednika Vladimira Putina dopremila je danas u Kinu kofer za komandovanje ruskim strateškim nuklearnim snagama, poznat kao "Čegjet", dok Putin boravi u Šenženu na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), objavili su ruski mediji, prenosi agencija APA.

Prema navodima medija, jedan od članova Putinove pratnje potvrdio je novinarima da je reč o opremi za komandovanje ruskim strateškim nuklearnim snagama. Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool via AP

Kofer "Čegjet", nazvan po planini na Kavkazu, deo je ruskog sistema nuklearnog komandovanja i kontrole. Omogućava predsedniku da tokom putovanja putem zaštićenih komunikacionih kanala ostane povezan sa vojnim komandnim strukturama i da u kriznim situacijama prenosi ovlašćenja za upotrebu nuklearnog oružja.

Naređenja za njegovo eventualno korišćenje izvršavaju nadležne vojne jedinice.

A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. Asked directly whether he was carrying the briefcase, a serviceman confirmed he was. Known as the Cheget, the briefcase allows Putin to maintain unbroken command and control over Russia’s nuclear arsenal at all times, regardless of his physical location. — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

Američka Pomorska postdiplomska škola opisuje "Čegjet" kao prenosivu opremu koja služi za pripremu i izdavanje odobrenja za upotrebu nuklearnog oružja.

Ruska vojna televizija Zvezda prikazala je 2019. godine stariji model otvorenog kofera sa numerisanim tasterima, belim dugmetom "Lansiranje" i crvenim dugmetom "Otkazivanje". Međutim, taj snimak ne pokazuje kakva je konfiguracija uređaja koji je navodno dopremljen u Kinu. Foto: Jutjub printskrin/The Independent

Kofer je privukao pažnju i tokom Putinove posete Pekingu u oktobru 2023. godine, kada su ga dvojica ruskih mornaričkih oficira nosila prateći predsednika na sastancima sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Putin, američki predsednik Donald Tramp i Si Đinping borave u Šenženu na samitu APEC, a njihov trilateralni sastanak najavljen je za četvrtak. Među očekivanim temama razgovora je i kontrola nuklearnog naoružanja.

Agencija APA nije izvestila o bilo kakvoj promeni stepena borbene gotovosti ruskih nuklearnih snaga.

(Kurir)

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