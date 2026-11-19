Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je sudbonosno "da" svom izabraniku, bokseru Milošu Jovanoviću Tigru.

Foto: Ustupljene fotografije

Bez velike pompe i mnogo ljudi, Jovana i Miloš su se venčali u jednoj prestoničkoj crkvi, uz prisustvo najbližih - porodice, kumova i najbližih prijatelja.

Jovana i Tigar su odlučili da im svedoci na venčanju budu takođe novinari. Kum je bio novinar i voditelj Aleksa Marković (sarađuju na Pinku, trenutno je jedan od urednika njenog jutarnjeg programa), a kuma novinarka Zvezdana Jevtić.

Aleksa se nakon ceremonije oglasio na društvenim mrežama, gde je podelio fotografiju sa mladencima i emotivnim rečima im uputio čestitke. - Jedan od najlepših trenutaka u životu – ljubav, zaveti i blagoslov pred Bogom. Neka vam svaki zajednički korak bude ispunjen srećom, poštovanjem i ljubavlju. Živeli mladenci! - napisao je on.

Kad se Jovana lati mikrofona

Posle ceremonije crkvenog venčanja mladenci su sa gostima otišli na ručak, a voditeljka je pokazala da i te kako ume da se veseli, latila se mikrofona i zapevala.

Pogledajte kako je Jovana pevala pesmu "Ima li nade za nas" (Dražen Zečić i Anđela Kolar) na svom posebnom danu:

Početak bajke Jovane i Miloša

Jovana Jeremić i Miloš Jovanović Tigar upoznali su se u maju 2025. godine u jednom beogradskom restoranu.

Susret se dogodio kako bi Jovani Miloš pomogao oko nekih privatnih problema kroz koje je u to vreme prolazila. Foto: ATA images/A. Ahel, Depositphotos/MNStudio

Nakon toga se nisu dugo videli, a novi susret se dogodio u novembru na rođendanu voditeljkine prijateljice, kada su i stupili u vezu.