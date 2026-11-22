Sloba Radanović je bez zadrške odlučio da progovori o svemu što se u poslednje vreme dešava na estradi, pa se tom prilikom dotakao astronomskih honorara kolega, govorio je o estradnoj mafiji, ali i bezbednosti izvođača nakon brojnih incidenata koji su potresli domaću scenu.

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Sve se više govori o tome da pojedini pevači preteruju sa zahtevima i cenama nastupa, zbog čega dolazi do otkazivanja, a prema Slobinom mišljenju, cene bi trebalo ipak prilagoditi.

"Svaka čast Dinu Merlinu, 160.000 evra je ozbiljna cifra"

S obzirom na navode da Dino Merlin za novogodišnji nastup uzima 160.000 evra, Radanović je dao svoj sud:

- Svaka čast. Ako može - svaka čast! Stvarno je ozbiljna cifra, to je najveća cifra za koju sam čuo da neko uzima za nastup - prokomentarisao je pevač.

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Radanović je dodao i da je najvažnije za izvođača da opravda očekivanje publike, ali i vlasnika kluba u kom nastupa:

- Suština je da napuniš prostor u koji dođeš i opravdaš očekivanja. Ako se to ne desi, dolazi do korigovanja cena. Sigurno je bilo situacija kada se korigovalo, ali o tome brine moj tim menadžera, ja imam potpuno poverenje u njih i ne ulazim u te detalje - rekao je.

O estradnoj mafiji

Kada je reč o incidentima koji su zadesili njegove kolege, Sloba je rekao sledeće: Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Stvarno je užasno sve to, nadam se da će što pre prestati. Ne znam zbog čega se sve to lomi na pevačima. Sa tim nikada nisam imao kontakt, niti sam se susretao sa takvim stvarima. Verovatno nešto postoji, ali ja lično nikakve neprijatnosti nisam doživeo - rekao je.

"Pošteno radim i nemam razlog da se plašim"

Dodao je i da mu obezbeđenje nije potrebno:

- Nemam obezbeđenje i nikada ga nisam imao. Sa mnom ide isključivo moj bend. Pošteno radim svoj posao, nikome u životu nisam nažao učinio. Ako mogu da pomognem - pomognem, ako ne, ne odmažem. Zato nemam razloga da se plašim - zaključio je Radanović, prenosi "Blic".