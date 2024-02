Koncert je, kako pišu tamošnji mediji, trebalo da se održi u maju u dvorani Krešimir Ćosić, ali je Dukić navodno ekspresno odbio da Aleksandra peva u gradu, pa koncert nije zakazan niti najavljen, piše "Index.hr".

Kakos dalje navodi pomenuti portal, Dukić je odbio organizatore koncerta i to pravdao tvrdnjom da u dvorani Krešimira Ćosića "nema slobodnih termina". Foto: ATA images

Gradonačelnik Zadra nije odgovorio na upite tamošnjeg portala, kao ni uprava dvorane, a izostao je komentar i od organizatora koncerta.

O koncertu Aleksandre Prijović u Zadru počelo se pričati krajem prošle godine, nakon što je pevačica zakazala i napunila pet zagrebačkih Arena. Zadarski list je tada pisao da postoji interesovanje za koncert naše pevačice i da je planirano da se održi 2024. godine.

Tvrdnje gradonačelnika da je Višnjik prebukiran ne izgledaju sasvim tačne, detaljno je istražio tamošnji medij. Foto: ATA images

Na sajtu Sportskog centra Višnjik kažu da će od marta do maja tekuće godine biti održana tri velika koncerta, a time su najavili Severinu, Jelenu Rozgu i grupu Lord of the Dance.

Kako nezvanično saznaje pomenuti protal, gradonačelnik se predomislio nakon upita novinara, a odluka bi o koncertu Aleksandre Prijović mogla biti doneta sutra u Zadru, a da li postoji opcija da se koncert ipak održi, znaće se uskoro.

Podsetimo, Aleksandra Prijović je tokom decembra pet puta punila zagrebačku Arenu. Sada ima pet koncerata u Osijeku. Prijović će nastupiti u Osijeku 13, 14, 15, 17. i 18. februara.

(Alo)

BONUS VIDEO: