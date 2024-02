Godinama se spekulisalo zbog čega je jedan, po mišljenjima mnogih, od najbolji rokera napustio "Bijelo dugme" u trenutku najveće slave benda, a Bebek je nakon više od tri decenije odlučio da ispriča svoju stranu priče.

Bebek je, naime, jednom prilikom u razgovoru za Večernji list progovorio o detaljima napuštanja grupe "Bijelo dugme" 1984. godine. Foto: Sarić S.

- Nesuglasice su počele godinu pre, u vreme kada je Goran već uveliko odvojen od baze benda, zapravo kada više i nije bio u bendu, već nas je smatrao sastavom koji za njega radi. Kao čovek koji voli muziku i svoj bend, strahovao sam da se ne ponovi situacija kada je politika već 1976. ušla da napravi dar-mar Bijelom dugmetu. Počelo je da mi smeta to što je Goran počeo da forsira to da rokenrol mora da "pljuje" po nečemu i nisam shvatio zašto nam je trebala pesma na albanskom. Nisam bio ni protiv te pesme ni protiv albanskog, ali nisam znao zašto Bijelom dugmetu to treba. Foto: Jutjub printskrin/Kova Lski

- Živeli smo u svetu u kojem je taj potez mogao ličiti na umetničku slobodu, a istovremeno je mogao značiti i ovo - ako je već ravnopravnost, onda možemo pevati i na albanskom. To me zapravo učinilo neraspoloženim i tada sam počeo da razmišljam što to meni treba, meni koji sam hteo da pevam "Selmu", "Sanjao sam noćas da te nema" ili "Ne spavaj, mala moja", pa sad odjednom pevam pesmu koja ima drugačiju konotaciju. I osim što sam morao da je naučim i što mi je bilo jako teško da pevam na albanskom, morao sam time preneti i neku poruku, koja će dobiti odgovor u neko sledeće vreme - rekao je jednom prilikom roker za hrvatske medije i nastavio: Foto: Anđela Stevanović

- Odgovor je došao već nakon dva meseca. Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu:" Idemo u novi projekat, ali ovakve poteze više neću tolerisati. Bude li toga, izaći ću iz benda." I onda je došao projekat s pesmama koje nisam mogao svariti, poput "Lipe cvatu" sa stihom "Ravna ti je Jugoslavija", posebno što je u političkom smislu na ovim prostorima došlo do jako ozbiljnih previranja. Nikada se pre u istoriji nije dogodilo da se iz socijalizma ide u kapitalizam. U to vreme počeo se polako nazirati i dolazak svojevrsne kataklizme, pri čemu nisam želeo da određujem stranu, nijednom rečju, nijednom pesmom, a pogotovo nisam želeo da budem u funkciji nekog sastava kom nikada nisam pripadao. Taj status nisam želeo da menjam i zato je došlo do narušavanja odnosa u bendu i rasprave koja je završila kako je završila - zaključio je tom prilikom Željko Bebek.

