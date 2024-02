Dragović je nedavno otvoreno govorio o svojoj borbi sa gubitkom glasa, ističući da je to bila jako teška situacija. Međutim, Zoran je pokazao neverovatnu upornost da se vrati pevanju.

– Ne znam do čega je, stres, uglavnom nešto se desilo u mojoj glavi. Znam samo da sam uveče pevao, a sutradan nisam mogao da pevam, to je to. Da se ne vraćamo, jer kažu, negativa vraća uvek unazad , a mi idemo napred. Što je bilo, bilo je, ajde da gledamo na pozitivno. Da se zahvalimo Bogu što nas drži, što nas svako jutro probudi i kaže nam „Živi ste“, pričao je on. Foto: Jutjub printskrin/Zoran Dragovic

Zoran Dragović vodio tešku borbu sa gubitkom glasa

Pevač je istakao da on nije jedini kome se to dogodilo, ali je iskustvo podelio sa koleginicom koja, nažalost, nije uspela da se vrati pevanju.

– Znam da nisam jedini. Isto od moje koleginice, družio sam se sa njenim mužem, i sticajem okolnosti osetio sam neka prekidanja u glasu, on mi je rekao da je ona imala, i kasnije, to je bio početak tog nestanka glasa i ona posle toga više nije pevala, nije se vratila. Ja sam čitav život vikao „Ja ću da se vratim, ja ću da se vratim“. Trinaest godina sam muke mučio sa tim i vratio sam se. To je mnogo ružan osećaj, verujte mi, govorio je. Foto: Jutjub printskrin/Zoran Dragovic

- Ja verujem da je Bog u nama, da je Bog ljubav i da smo mi Božija bića. Gde ćemo otići kasnije kada napustimo ovaj svet, to samo Bog zna. Jednostavno sam pokušavao da vratim veru u sebe. Bilo je tu svakakvih situacija nezgodnih. Taj problem me je uvukao i u zdravstvene probleme, ali uspeo sam da se izborim sa tim, zaključio je Zoran.



