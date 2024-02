- Kareluša nije zabranjena na RTS! Znam da je gostovala u nekoj emisiji. Mi nikoga nismo zabranili. Ja bih jako volela da se Jelena Kareluša prijavi za Evroviziju - počela je Olivera izlaganje u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

Olivera Kovačević je dodala da razume njen razlog zašto ne želi da učestvuje na "Pesmi za Evroviziju" iako mnogi fanovi to priželjkuju:

- Ja mogu da je razumem. Kao umetnica takvog kalibra njoj ne odgovara da se takmiči. Ja znam da je uvek problem sa ostvarenim izvođačima i velikim zvezdama da se oni sad prijavljuju na neki festival gde su neki mladi i klinici. Ali meni je recimo jako drago bilo kada se Neda Ukraden prijavila za takmičenje. Neda je zvezda par ekselans jugoslovenskih prostora. Ona je tu videla neku drugu priliku za promociju među mladim svetom. Ja bih volela da ona pobedi sebe i da se prijavi na Pesmu za Evroviziju - rekla je ona. Foto: V. Danilov

Karleuša nije čekala dugo, te je Oliveri Kovačević odmah odgovorila na svom Instagram storiju, a posebno joj je zasmetala rečenica " da treba sebe da pobedi".

Foto: Instagram printskrin/karleusastar

- Kada jedna država ima zvezdu svetskog kalibra, o kojoj priča ceo svet, koju kopiraju najveće svetske zvezde, koja ima svetski nastup i od svakog svog koncerta napravi sopstveni Eurosong, koja je u svakoj anketi Eurosong fanova izabrana za najpoželjniju, ne treba ona da pobedi sebe, već tebe draga Olivera. Tebe i tvoju ekipu ljudi ikakve vizije, logike, pa i razumevanja svetskog showbiza-a. Jer meni bi bilo lakše da pobedim na Eurosongu, nego u Beogradu zbog vas draga Olivera. I vi to znate. A da se brukam i doživim da me ponižavate, a to bi mi se desilo - ja ne želim da imam tu mazohističku potrebu. I da, decenijama sam bila zabranjena, sada me samo ne zovete. Ali, mogu da vam obećam, molićete me.I to vrlo uskoro. Hajde da se klasimo u čokoladnu bananicu - poručila je JK na Instagram storiju.

