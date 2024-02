Rimejk dueta za pesmu "Ne računaj na mene", koju su nekada davno pevale Ceca Ražnatović i Mira Škorić a sada je snimila Maja Berović sa Cecom, aktuelizovao je priču o svađi nekada najboljih drugarica koja traje čak 15 godina.

Ceca i Mira su bile nerazdvojne, spavale su u istom krevetu, a sada je se ponovo spekuliše o razlogu njihove svađe. Kako prenosi "Skandal", u pitanju su neraščišćeni finansijski računi i pozajmica.

NJih dve nisu razgovarale, ali su u medijima tek posle nekoliko godina počele da pričaju o tome i priznale su da se razišle. Nikada nisu želele da otkriju šta je to bilo što je puklo među njima.

- Što se tiče našeg odnosa mogu samo da kažem da svaka veza ima svoj početak i kraj, i to uvek s razlogom - rekla je Ceca. Foto: ATA images

Međutim, Mira Škorić se o prijateljstvu oglasila tek nakon što je sahranila svoju majku, a na pitanje da li je tačno da joj Ceca nije izjavila saučešće rekla je:

- Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće, nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila. Naravno, nikome ne zameram. Svako ima svoje razloge, ali istina je da me nije pozvala. Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto prepolovite jabuku pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre - završila je Mira. Foto: ATA images

- Ne bih iznosila razlog jer ne postoji, samo je došlo do prekida komunikacije. Nas dve ne mislimo isto, jednostavno nismo isto. Znamo da smo nekad bile kao jedno ali, ne treba plakati, sve je to život. Jasno mi je da je interesantno, međutim, ne treba praviti od komarca magarca. Ceca je veliki umetnik, zvezda, i tu nema pogovora. U prošlosti sam uvek imala lepo mišljenje o njoj - ispričala je Mira Škorić i dodala:

- Nikada se neću pomiriti sa Cecom. Ne bih ni pričala o tome, bolje da ćutim. Želim joj svu sreću ovog sveta.

Mira Škorić se oglasila kada je urađen rimejk pesme pa je između ostalog i napisala:

Foto: ATA images

- Tebi više ne mogu da ćutim dok ti laješ, tebi ću reći mala nevaspitana, nedoprcana glupačo, s obzirom na to da tvoja raspala mentorka čitav svoj život podmeće druge za sopstvene ratove i ti si nasela - napisala je Mira između ostalog i žestoko udarila na Maju Berović i na Cecu.

Ceca je svojevremeno bila dosta sažetija pa je samo poručila: "Što se tiče našeg odnosa mogu samo da poručim da svaka veza ima početak i kraj."

