Cecin sin je u jednoj emisiji govorio o vaspitanju Bogdanine i njegove dece. Ne želi da menja stavove makar se tome protivila njegova majka:

Jedno od pitanja je bilo, zašto insistira da njegovi sinovi Cecu zovu bakom iako je ona rekla da ne želi da je tako zovu:

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno - rekao je Veljko i dodao da je ona tom detetu baba:

- Da, ali ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - objasnio je Ražnatović.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko za Informer.

Podsećanja radi, Veljko Ražnatović i Bogdana imaju dva sina Veljka i Krstana, a uskoro će na svet doći i treći naslednik, Ilijan.

Pevačica je nekoliko puta istakla da je tražila od unuka da je ne zovu bakom.

- On je isti otac, ali je svoj. Ima dosta toga i na mene, jer je i Veljko isti ja, iako ne želi to da prizna. On želi da je više na svog oca, ali ima dosta toga i na njega, naravno. Željko je bio sa mnom poslednjih 15 dana na Kipru, i sa svojom bakom Danijelom i Lidijom. One su mu babe, a ja sam mu drugarica (smeh). Naučila sam ga da me zove Ceca - rekla je Ceca u emsiji "Premijera - Viken specijal". Foto: ATA images

