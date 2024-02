Telefone dodirujemo gotovo 100 puta dnevno, ali stručnjaci upozoravaju da uređaji sadrže 10 puta više bakterija nego prosečna ve-ce šolja. Šolja za kafu koja stoji u kancelsriji mogla bi da bude puna Ešerihije koli, od koje svake godine oboli više od 250.000 Amerikanaca. Čak i duvanjem svećica na rođendanskoj torti širi se više od 1000 sojeva bakterija.

Kolica za kupovinu

Kolica u trgovini mogu da budu prekrivena fekalijama i imaju više bakterija nego ve-ce šolja.

Dr Kunal Sud iz Merilenda, na svom TikToku upozorio je na opasnosti kolica za kupovinu. Sud tvrdi da bi kolica u trgovinama mešovitom robom mogla da budu izvor infekcija poput bolesti ruku, stopala i usta, koja uzrokuje ranice u ustima i osip na rukama i nogama.

Citirao je studiju sa Univerziteta u Arizoni, koja je otkrila da je više od 75 posto kolica za kupovinu bilo pozitivno na fekalne bakterije. - Studija je čak pokazala da su kolica za kupovinu bila još prljavija od toaleta jer je veća verovatnoća da će toaleti biti očišćeni - rekao je dr Sud. Foto: Profimedia

Preporučio je upotrebu dezinfekcijskih maramica na kolicima pre korištenja.

Mobilni telefoni

Podaci kompanije Zipia pokazuju da prosečni Amerikanac proverava svoj telefon oko 96 puta dnevno ili svakih 10 do 12 minuta. To znači da možete lako da dobijete nekoliko vrsta bakterija, uključujući Stafilokoku, koja uzrokuje stafilokokne infekcije i MRA, infekciju uglavnom otpornu na antibiotike koja se može proširiti na krvotok, pluća, srce, kosti i zglobove ako se ne leči.

Studija objavljena u časopisu Germs otkrila je da telefoni učenika srednjih škola imaju 17.000 kopija bakterijskih gena. I istraživanje sa Univerziteta u Arizoni pokazalo je da telefoni imaju 10 puta više bakterija od većine ve-ce šolja.

Pranje ruku i držanje telefona podalje od kupatila, koja ima više bakterija, može pomoći u smanjenju klica. Foto: Profimedia

Držač četkice za zube

Iako su četkice za zube namenjene održavanju vaših zuba čistima, sami držači četkica retko se čiste, što ih čini leglom bakterija. To je zato što držač dolazi u kontakt s mokrom četkicom za zube najmanje dva puta dnevno, a ta vlaga omogućava rast kvasca i plesni.

Nalazi nezavisne organizacije za javno zdravstvo NSF Internešnal pokazali su da više od jedne četvrtine držača četkica za zube sadrži bakterije poput Ešerihije koli - bakterije koje se obično nalazi u crevima životinja poput goveda, koza, ovaca i jelena. Dok je većina bezopasna, neka mogu uzrokovati niz gastrointestinalnih simptoma, uključujući grčeve u želucu, krvavi proliv i povraćanje.

Tačne brojke variraju, ali procenjuje se da infekcije Ešerihije koli uzrokuju oko 265.000 bolesti i 100 smrti godišnje.

Kancelarijske šolje za kafu

Ona šolja kafe koju držite u kancelariji može da se ispere na kraju dana, ali je i dalje "utočište" za klice.

Studija sa Univerziteta u Arizoni sugeriše da bi to moglo da bude zbog zajedničkih kuhinjskih sunđera koji se retko menjaju. Oni mogu da nose koliformne bakterije, što uključuje Ešerihiju koli.

Doktor DŽefri Stark, lekar za zarazne bolesti u Teksaškoj dečjoj bolnici, rekao je za Vol Strit DŽurnal da bi dodavanje šećera i pavlake u kafu moglo da dovede do širenja bakterija jer stajaća tečnost može da podstakne rast ekoloških patogena, posebno plesni. Foto: Privatna arhiva

Ako bi odneli šolje kući i oprali ih u mašini, te bakterije bi se mogle ubiti zbog pare i visoke toplote.

Rođendanska torta

Duvanje svećica na vaš rođendan čini se nedužnim, ali kada vam grupa ljudi pomogne u tome, to može da dovede do ogromnih količina bakterija.

Studija iz 2017. u časopisu DŽurnal of Fud Risrč pokazala je da kada duvate u sveće, širi se 1.400 posto (15 puta) više bakterija na glazuru nego kada nisu ugašene.

Doktor Pol Doson, stručnjak za sigurnost hrane na Univerzitetu Klemson koji je sproveo studiju, rekao je za Si En En: "Količina bakterija dosta varira od osobe do osobe zavisno od toga koliko je neko nemaran kada duva svećice, ali se događa. Ne znam kolika je verovatnoća da se ovo dogodi, ali zapravo, ako je neko bolestan, nosi bolest i duva u rođendansku tortu, doći će do prenosa bakterije."

Međutim, doktor Doson je rekao da verovatno nije opasno jesti ovaj kolač osim ako ste imunokompromitovani, stariji ili imate neku temeljnu bolest.

Veš mašina

Mikrobiologija je pokazala da nekoliko virusa može da preživi ciklus pranja rublja u mašini.

Istraživači su otkrili da su adenovirus, rotavirus i hepatitis A preživeli kroz pranje i sušenje.

Adenovirusi su grupa respiratornih bolesti koje dovode do kašlja, groznice, curenja nosa i upale pluća. Rotavirus je vrlo zarazan i obično pogađa decu mlađu od pet godina. To dovodi do teškog proliva, povraćanja i crne stolice. Međutim, mnogo je ređi u SAD-u nego u drugim zemljama.

Ako se odeća ostavi mokra duže od 30 minuta, najbolje je napraviti još jedan ciklus na visokoj temperaturi kako bi se ubile preostale klice. Takođe, ako slažete čistu odeću na površini, svakako je prvo obrišite, piše Dejli Mejl.

