Neda Ukraden, gostujući u jednoj emisiji, otkrila je sve o susretu sa Gadafijem i time demanotvala brojne priče koje kruže godinama.

Pevačica Neda Ukraden, osim što je vlasnica vanvremenskih hitova, ona je i jedna od najobrazovanjih osoba na estradi, jer može da se pohvali da je završila, čak dva fakulteta. NJena blistava karijera protkana je neverovatnim dešavanjima, a između istalog, imala je prilike da upozna i Muamera el Gadafija.

Cela delegacija Srbije dobila je poziv da bude gost u Libiji, a među njima je bila i ova vlasnica raskošnog glasa. Foto: ATA images

- Bila je Vesna de Vinča, Rada Radenović, Marinko Rokvić, lekari, inženjeri. Imali smo priliku da se upoznamo sa Gadafijem. Sve institucije koje smo posećivalu, nije bio tu on. Upoznali smo ga u nekom luksuznom šatoru od svile. Svako od nas je rekao par reči, ja sam mu rekla da sam jugoslovenska pevačica i da je moja najpoznatija pesma "Zora je", a on me je pogledao i rekao: "Znam tu pesmu" i to je bilo sve. Posle toga nam je držao patriotski govor i više ga nisam nikad videla - rekla je Neda.

Otkrila je detalje susreta koji zauzima jedno od posebnih mesta u njenoj karijeri i životu. Foto: Tanjug/AP

- Kada sam ja upoznala Gadafija, bilo nas je 106, bila je to neka kulturna delegacija. Slušali smo dosta o njemu, a on dolazi kao neki ''beduin'', mi vidimo stvarno Gadafi. Imamo i sliku od tada, mi smo se zvanično i predstavljali tamo, a trema je bila baš prisutna.

Saznala je i da se jedan od zvaničnika baš zaljubio uz njen najveći hit. Foto: ATA images

- Desilo mi se i da zvaničnik koji je dolazio, takođe pevao i to mnogo dobro, a na kraju se ispostavilo da je studirao u Sarajevu, tamo oženio i uz tu pesmu upoznao ljubav svog života - otkrila je Neda u "Amidži šou".

