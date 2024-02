- Ref žena je osnažena žena – a osnažena žena koristi svoj glas - rekla je ona o kampanji “You’ve Got the Power” odnosno "Ti imaš moć".

Bivša sekretarica u Beloj kući koja je bila akterka jednog od najvećih političkih skandala u istoriji, u međuvremenu je Monika Levinski u "potpunosti transformisala" svoj izgled, pa u poređenju sa starim slikama izgleda sasvim neprepoznatljivo i slobodno možemo reći, nikad bolje.

Iako je u prvom planu sam cilj kampanje, nije naodmet reći i detalje njenih modnih izdanja, cene odeće koju nosi kreću se od 198 do 448 dolara, kako navodi Page six.

Šta se desilo u njenom životu od skandala do danas?

Skandal je otkrila bivša američka državna službenica Linda Trip koja je 2020. umrla od raka pankreasa.

Linda je radila u Pentagonu, a bila je bliska prijateljica sa Monikom Levinski (49) od koje je bila starija 24 godine. Nakon što je saznala za aferu bivšeg predsednika SAD i njegove sekretarice, počela je da snima njihove telefonske razgovore.

Snimke je predala specijalnom tužiocu Kenetu Staru koji je upravljao istragom o Klintonovoj administraciji. Linda je bila i "krivac" što je javnost saznala za čuvenu plavu haljinu na kojoj je pronađena semena tečnost Klintona.

Skandal koji je izbio doveo je do saslušanja 1998. o opozivu Bila Klintona koji je najpre negirao sve, a onda priznao i izvinio se javnosti i porodici. U braku je i dalje sa Hilari Klinton, bivšom američkom sekretarkom kojom je bio oženjen i u trenutku izbijanja afere. Imaju ćerku Čelzi. Foto: Tanjug/AP

Linda Trip je svoje postupke objasnila osećanjem patriotizma dok su kritičari govorili da je izdala prijateljicu Moniku i da je želela da uništi predsednikovanje Bila Klintona. Iz Pentagona je optuštena poslednjeg dana Klintonove uprave 2001. Sa suprugom je zatim otvorila prodavnicu u Virdžiniji.

- Bez obzira na prošlost, čuvši da je Linda Tripp teško bolesna, nadam se da će se oporaviti. Ne mogu da zamislim koliko je ovo teško za njenu porodicu - napisala je nakon vesti o Lindinoj smrti na Tviteru Monika Levinski koja je 1998. na sudu rekla da se kaje zbog svega i da mrzi bivšu prijateljicu.

Vređali je na svakom koraku, ovo je Monika najteže podnela

Monika je 2018. u dokumentarcu "Klintova afera" u kojem je potvrdila da je mrlja na njenoj haljini bila dokaz njenog seksa sa nekadašnjim američkim predsednikom.Otkrila je da joj je on često uručivao poklone, ali i da se ona zaljubila u njega već na prvom susretu. Nije skrivala ni da ga je zavodila tako što mu je pokazivala veš.

Imponovalo joj je da je želi muškarac kojeg voli toliko ljudi u Americi. U dokumentarcu je ispričala da je sa Klintonom spavala devet puta kao i da su više puta imali oralni seks.

- Mrlje sam videla tek nakon nekoliko dana kad sam haljinu isprobavala pred svojom prijateljicom koja me nagovorila da sačuvam haljinu sa tim tragom - rekla je jednom prilikom otkrivši da je nakon odnosa sa bivšim američkom predsednikom otišla na večeru u čuvenoj plavoj haljini. Foto: Profimedia

Monika Levinski bila je na stubu srama zbog afere, zvali su je pogrdnim imenima: "debela ljubavnica", "ku*va", "prasica". NJaviše ju je pogađalo to što je opisivali kao ženu koja "nije dobar izbor za ženidbu".

Uvek je postojalo zrnce sumnje u meni da bi to moglo da bude istina. Sećam se kada sam prvi put to čula, bila je 1998. godina. Posle tih reči, pala sam u tešku depresiju", rekla je za magazin The Cut.

Monika je imala 22 godine kada se dogodio skandal. Danas je aktivista u oblasti borbe protiv nasilja, a posebno je okrenuta internet nasilju i nasilju nad ženama.

Šta je Bil Klinton rekao o aferi

- Uradio sam to da bih nekako prevazišao svoju anksioznost. Bio sam pod velikim pritiskom, a ta afera pomogla mi je da se suočim sa razočaranjima i životnim strahovima - rekao je Bil Klinton 2020. u dokumentarcu o životu svoje supruge "Hilary", preneo je CNN.

Hilari Klinton je rekla da je bil slomljena zbog skandal, ali da je odlučila da ostan uz muža. Foto: Profimedia

- Svako od nas nosi neki svoj teret u životu i nekad uradimo stvari koje ne bi trebalo da radimo. Bilo je užasno to što sam uradio - dodao je on.

