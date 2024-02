Naime, već za prvu filmsku ulogu u "Južnom vetru" dobio je nagradu za debitanta godine na festivalu „Filmski susreti“ u Nišu. Postao je neodoljivi plavušan o kojem maštaju brojne mlade dame, a svi iz sveta glume imaju isti stav - smatraju da da je za njega samo nebo granica.

Foto: ATA images

Međutim osim po maestralnoj glumi, Grbić je postao veoma interesantan, jer ima IQ 156, te nosi laskavu titulu najpametnijeg glumca na našim prostorima, a verovatno i šire!

Naime, kada je upisao srednju školu, Luka je počeo da volontira u NTC centru i tu je saznao za Mensu, organizacija koja okuplja osobe sa isključivo visokim stepenom inteligencije. Luka je uradio test i došao do 156 IQ, kako je rekao u jednom intervju, do one granice do koje radi ovaj test. Odmah je postao njihov član.

- Po upisu u srednju školu, počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za Mensu. Odlučio sam pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i falila su mi tri boda. Znao sam da će sledeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se meri ovaj test. Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude - rekao Grbić.

Foto: ATA images

Otkrio je i da je na jednom kastingu slagao, jer je žarko želeo da dobije ulogu, nesvestan da je ta laž mogla skupo da ga košta.

Iz straha sam odgovorio da znam da vozim. Nisam osetio težinu te svoje bezazlene laži dok nije trebalo da vozim automobil. Reditelj Miloš Avramović mi je rekao danas snimamo scenu kad vozim kola. Otišao sam brzo na internet i ukucao kako se vozi automatik. Nekim čudom to je prošlo dobro. Imao sam, na sreću, pomoć kaskadera, koji mi je rekao da se smirim - priznao je.

A njegovom šarmu nije odolela ni glumica Ivana Dudić.

- Znaš ko mi se sviđa, on je presladak, to uvek govorim. Luka Grbić. Znaš kako sam mu se udvarala, pošto je on baš mlađi od mene? Pitala sam ga da li hoće da ga vodim u Mek - kroz osmeh je glumica otkrila.

Na pitanje da li ima neosvarenih želja, s obzirom da je vrlo mlad došao do visina, imao je zanimljiv odgovor.

Foto: ATA images

- Da skinemo jaram ropstva sa sebe. Da očistimo Srbiju, da ne zagađujemo državu i da živimo u gradu koji volimo, da ga ne kvarimo, da prekinemo da konzumiramo kao nenormalni. Svim nezasitim ljudima želim da se zasite već jednom i da ne uzimaju više nego što mogu da pojedu. Ja imam sve što mi je potrebno za sreću. Treba mi samo da radim i budem s ljudima koje volim - objasnio je.

Tokom jednog intervjua otkrio je da je zauzet, ali nikada nije pričao o svom ljubavnom životu, niti je otkrivao identite devoja. U javnosti se pojavio samo jednom sa zanosnom brinetom, za koju su svi mislili da je Lukina lepša polovina.

Lukin put do uspeha

Luka Grbić rođen je 15. decembra 2000. godine u Beogradu.

Glumom je počeo da se bavi u Umetničnoj radionici Kesić, kao sedmogodišnjak. Kao polaznik te radionice igrao je u više predstava, dok je kasnije bio angažovan i na snimanju televizijskih reklama. Bio je voditelj Glumijade, prvog međunarodnog festivala dečje dramske igre, održanog u aprilu 2016. godine.

Ulogom Nenada Maraša skrenuo je pažnju na sebe, a upravo angažman u "Južnom vetru" presudio je da upiše glumu. Foto: ATA images

Paralelno sa završnom godinom Prve beogradske gimnazije, 2018. godine upisuje studije na FDU, gde je i diplomirao 2022. godine u klasi profesora Srđana Karanovića. Prvu profesionalnu ulogu u pozorištu, odigrao je u pozorištu Atelje 212 , u predstavi "Sin" pisca Florijana Zelera

Nakon „Južnog vetra“, Luka je dobio priliku da se dokaže i u drugim projektima, kao što su: „Biser Bojane“, „Tajne vinove loze“, „Košare", "Što se bore mili moje", "Poseta".

Strastveni je vozač motora, a godinu dana nakon položenog vozačkog ispita na njemu je prešao put dugačak šest hiljada kilometara iako pre toga nije imao bilo kakvo iskustvo. Iako je po profesiji glumac, ima sklonosti prema pisanju. Za završnu scenu predstave "Idiot" u režiji Ivice Buljana, napisao je svoj tekst koji opisije kao mantru.

BONUS VIDEO: