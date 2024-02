Ana Đurić Konstrakta osvojila je mnoge pesmom "In Corpore Sano" i od tada intrigira javnost svojom prirodnošću, odnosno životom jedne sasvim obične žene, majke, supruge i komšinice koja svaki dan izvodi svog psa u šetnju. Te uloge su joj prioritet i nakon popularnosti koju sada uživa jer, kako kaže, i ne smatra sebe preterano talentovanom umetnicom.

- Nisam neka pevačica i toga sam svesna, nisu to raskošne melodije, pričam neku priču i trudim se da to bude verodostojno. U tom smislu sam tu sigurna i vrlo mi je jasno šta radim. Na Evroviziji se pojavljuju ozbiljni muzičari, koji imaju izrazit vokalni talenat, sama znam da tu ne pripadam. Ima autora koji rade slično kao i ja, trudim se da se ne poredim sa drugima, neprijatno mi je - iskrena je Konstrakta, kojoj se život promenio od te 2022. godine, a sada ponovo okušava sreću na PZE pesmom "Novo, bolje".

- LJudi su me doživeli previše ozbiljno, kao da sve znam. Ne vidim sebe takvu. Kućni sam miš, porodična žena i to je to. Nije mi poremetilo privatnost, tu ne može da prodre niko, osim kada ga ja ne pustim. Promenila se dinamika života - rekla je pevačica i dodala: Foto: ATA images

- Pre Evrovizije sam dosta vremena provodila u kući i nisam ni radila, nego sam bila posvećena deci, i pisala sam pesme. Imala sam tu privilegiju da mogu da zapnem i da me nema kada hoću. Onda sam ušla u biznis i to zahteva neki celodnevni angažman. Postala sam zaposlena žena, a porodica stoji. Bilo je potrebno da se u kući reorganizujemo jer mene nema da budem kod kuće i radim sve oko dece.

Kada je stigla u Italiju, Konstrakti su javili da joj muž nije dobro, te se ona vratila u Srbiju, a voditeljka ju je upitala da to prokomentariše.

- Bilo je malo nezgodno postaviti se jer smo u tom trenutku imali nezgodnu porodičnu situaciju. Trebalo je postaviti prioritete, u kom trenutku koliko da budeš kod kuće, a koliko da se baciš na posao. Ušli smo na “Pesmu za Evroviziju” sa namerom da se pesma čuje, a onda smo pobedili - priča pevačica, kojoj je rukovodstvo RTS-a odmah prišlo da je priupita da li je sve kako treba kad su je videli uplakanu. Foto: ATA images

- Sećam se da sedimo u garderobi i ja plačem, prilaze i pitaju me: “Šta nije u redu?”. To je trenutak kada shvatam da moram da izađem iz kuće gde sam jako potrebna i da odradim posao koji mi je dat. Znala sam da će biti teško, ali uspeli smo da isplivamo. Ako se zna koji su ciljevi, onda se sve može - ističe Konstrakta i dodaje da je sumnja nikada ne napušta.

- Često sumnjam u sebe i to što radim. Navikla sam na to, ta sumnja je uvek tu. To mi nekad izgleda kao budalaština, a nekada mi ima smisla. Ne remeti me to mnogo, naučila sam da nosim to sa sobom - jasna je pevačica, te otkriva kako je porodica uspela da postavi granicu između Konstrakte i Ane.

- Bio je šok. Muž se prevario jer je u početku sedeo na mrežama i čitao komentare, to ne vodi nikuda. Vrlo je bilo bitno da se uspostavi razlika između Konstrakte i naše kućne Ane Đurić, samo nam je malo vremena trebalo za to. Jasno mu je bilo, ali te ponese... Vidiš da ljudi komentarišu i dobro i loše što nema veze sa istinom i imaš potrebu da svima objasniš da to nije tako, a to nije lako - objasnila je u emisiji kod Mire Adanje Polak, te je spomenula i roditelje koji su značajno uticali na to kako će njen život danas izgledati.

Foto: ATA images

- Nasleđe koje sam dobila od roditelja jeste mir, to je dragoceno što sam osvestila tek nedavno. To je takav odnos prema životu, koji glasi: “Rešićemo. Sve može da se reši”. Mislim da je to najvrednije, to mi obezbeđuje mir. Ako zapne, da smo zajedno - rekla je i dodala:

- Kroz život u primarnoj porodici je bilo teških trenutaka, ali smo uvek pričali, neke stvari su bile nerešive, a ta volja da zajednički sve rešimo je nešto što mi je ostalo. Dozvolili su mi da napravim svoj svet. Drugačije je bilo roditeljstvo onomad, nije se deci ulazilo u njihov prostor. Mislim da je to zdraviji pristup. Moj svet mi daje bazu i oazu. Kada sam sama sa sobom sam dobro i mogu da budem sama, ne smetam sebi.

Moje odsustvo je osamostalilo decu

Ana ima dvoje dece tinejdžera i kaže da ih je njeno odsustvo zbog Evrovizije poguralo da se malo osamostale.

- Deca se svakako menjaju, rastu i prolaze kroz faze, tinejdžeri su. Dobro je da ih je moje odsustvo malo ubrzalo u nekom osamostamljivanju, da sami organizuju dan, spreme da jedu, izvedu psa - rekla je pevačica.

LJudi su promenili pristup prema meni

Pored toga što sada ima više obaveza, u Konstraktinom životu su se promenili i ljudi oko nje, odnosno njihov pristup prema njoj.

- Iskusnija sam, malo sam bolje upoznala ljude. Kada medijski iskočiš, jako puno ljudi želi da se na taj voz nakači, da se proda... Prijatelji se nisu promenili, ali sam se susrela sa ljudima koji promene pristup, odjednom je tu sjaj u očima, kao da sam nešto drugo od onoga juče - rekla je i dodala:

- Gde god da se pojaviš, ustukne se, donosi se, to mi je uvek bilo neprijatno... Lepo je i kada ti ljudi prilaze da ti se zahvale, jer smo svi zajedno učestvovali u tome.

(Blic)

BONUS VIDEO: