O simbolici cveta ramonda, lila boje i zvezde Danice, ovih dana naširoko se pisalo, a pominjali su se i Prvi svetski rat, Dan primirja i uzdizanja iz pepela. Mnogi su tumačili pevačicine stihove onako kako su oni to želeli, a sama pevačica otkrila je za "Kurir" koja je zaista poruka njene pesme.

Foto: Jutjub printskrin/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

- Sigurna sam u to jer ceo svet slavi Dan primirja i svi znaju da je ramonda simbol tog dana, kao i koliko su se Srbi žrtvovali da poraze vinovnike tog rata. Videla sam da su na zvaničnom sajtu i sami ljudi već sad krenuli da pišu o cvetu ramonda, o zvezdi Danici, o lila boji. Tu je naravno i duboka ekološka poruka o neophodnoj zaštiti i ramonde i svih ugroženih vrsta biljaka. Ali, nadam se da pesma predstavlja i neku nadu i za te neke lične stvari, nevezano samo za istoriju. Taj cvet je jako lep simbol, jer se jedna ramonda diže iz pepela i može svakome da znači utehu, nadu, preporod posle ličnih nesreća i stradanja baš kao što je to i za naš narod koji je dosta patio i na kraju uspeo da se izbavi iz toga. Za to su zaslužne naše pradede i ljudi koji su nam pomogli da danas budemo ono što jesmo i da budemo ovde. Ko zna gde mi danas bilo da se nisu žrtvovali za nas - istakla je Teya Dora pre takmičenja. Foto: Printskrin RTS

Teya Dora će nastupiti u subotu 2. marta u finalu "Pesme za Evroviziju" i to pod rednim brojem četiri, a trenutno je se prema kladionicama čini da će završiti na drugom mestu.

Evo protiv koga će se Teya Dora takmičiti:

Iva Lorens - Dom

DŽordži - Luna park

Breskvica - Gnezdo orlovo

Hristina – Bedem

Marko Mandić – Dno

M.IRA – Percepcija redni

Nemanja Radošević - Jutra bez tebe

Milan Bujaković - Moje tvoje

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zorja – Lik u ogledalu

Zejna - Najbolja

Konstrakta - Novo, bolje

Bojana x David – No No No

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Dušan Kurtić - Zbog tebe živim

