Posle dve uzbudljive polufinalne večeri, došao je trenutak i da se donese konačna odluka.



U finalnoj večeri se predstavilo 16 takmičara, a samo jedan je dobito tu čast da predstavlja Srbiju na "Evroviziji 2024" koja se ove godine održava u švedskom Malmeu.

Najbolja pesma se birala na osnovu glasova publike i stručnog žirija, a voditeljski par činili su Dragana Kosjerina i Slaven Došlo, dok su se iz bekstejdža javljali Kristina Radenković i Stefan Popović. Foto: RTS printskrin

Pobednik "PZE 24" je na kraju - Teja Dora sa pesmom "Ramonda".

Sastav stručnog žirija "PZE 24"

Tokom finalne večeri otkriven je i sastav stručnog žirija:

Zoran Živković - Žika "Zana"

Ivana Rašić - Sajsi MC

Dejan Petrović

Aleksandar Sedlar

Marija Šerifović - predsednica žirija

Stručni žiri je glasao ovako:

Žika Zana - Zejna 8 poena, Lena Kovačević 10, Dušan Kurtić 12

Ivana Rašić, Sajsi MC - Zejna 8, Zorja 10, Teja Dora 12

Dejan Petrović - Zorja 8, Teja Dora 10, Breskvica 12

Aleksandar Sedlar - Konstrakta 8, Zorja 10, Kristina 12

Marija Šerifović - Zejna 8, Zorja 10, Teja Dora 12

Foto: RTS printskrin

Glasovi publike

19.537 SMS glasova, odnosno 8 poena - Konstrakta

28.114 glasova, 10 poena – Teja Dora

45.160 glasovam 12 poena - Breskvica

Foto: RTS printskrin

Spisak učesnika u finalu

Iva Lorens – Dom

DŽordži – Luna park

Breskvica – Gnezdo orlovo

Teya Dora – Ramonda

Hristina – Bedem

Marko Mandić – Dno

M.ira – Percepcija

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Milan Bujaković – Moje, tvoje

„Keni nije mrtav“ – Dijamanti

Zorja – Lik u ogledalu

Zejna – Najbolja

Konstrakta – Novo, bolje

Bojana & David – NO, NO, NO

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Dušan Kurtić – Za tebe živim

Evrovizija 2024

Pesma Evrovizije 2024. biće 68. izbor za Pesmu Evrovizije. U organizaciji Evropske radiodifuzne unije (ERU) i domaćina Sveriges Television (SVT), takmičenje će se održati u Malme areni, u gradu Malmeu, u Švedskoj, zahvaljujući pobedi Loren na Pesmi Evrovizije 2023. u Liverpulu sa pesmom Tattoo. Foto: Profimedia

Ovo će biti sedmi put da se takmičenje održava u Švedskoj, odnosno treći put da se takmičenje održava u Malmeu nakon 1992. i 2013. Takmičenje će se sastojati iz dva polufinala koja će se održati 7. i 9. maja i velikog finala koje će se održati 11. maja 2024, a voditelji će biti Malin Okerman i Petra Mede, koja je vodila takmičenje 2013. i 2016.

37 zemalja će učestvovati na takmičenju. Luksemburg će se vratiti na takmičenje po prvi put posle 1993. godine, dok se Rumunija povukla sa takmičenja.

