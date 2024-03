Jedna učesnica muzičkog takmičenja je poželela da peva pesmu od Kebine bivše snajke, Severine Vučković, ali ju je Saša Popović posavetovao da to ne radi i da izbegava njene pesme jer je Dragan Kojić Keba u žiriju.

To je Popović u šali ispričao u poslednjoj epizodi "Zvezda Granda". Foto: ATA images

- Antonija me je pre neki dan zvala i pitala me je: "Sale, da li da predložim Bosancu da pevam neku Severininu pesmu", a ja sam joj onda rekao: "Nipošto ovaj krug, nemoj, Keba je u žiriju, samo gledaj da izbegneš to. I evo bio sam u pravu, šest glasova je tu" - rekao je Popović.

Posle toga se oglasio i Keba: Foto: ATA images

- Antonija, sviđa mi se pre svega izbor pesama, naravno da nemam ništa protiv ni da si pevala pesmu od Severine, nikakav problem. Bravo, svaka ti čast. Za Valentinu neću da kažem ništa loše, vidi se da je bio neki problem sa glasom, malo si mi ravna u pevanju. Mislim da ti možeš dosta bolje - rekao je Keba.

