Nemac koji je nedavno napunio 80 godina, težak je milione, kako u kešu, tako i u nekretninama, ali ipak, on je odlučio da živi od hrane iz kontejnera. Ako i kupi nešto, što mu je stvarno neohodno, on ipak vodi računa da za to plati minimalno, pa ponekad iskešira i po pet evra, iako mu na račun mesečno "leže" 3.856 evra.

Hajnca B. uglavnom ljudi zatiču na biciklu, u istrošenoj, pocepanoj odeći, dok "kopa" po kontejneru u potrazi za hranom. Naravno, da oni koji ga ne poznaju, odmah bi pomislili da je beskućnik - ali izgled vara.

- Možda stvarno ima samo 15 evra na računu, ali samo zato što je upravo podigao 700.000 evra za kupovinu nove kuće - desete po redu. Preostalih 100.000 evra prebacio je na oročenu štednju kako bi ostvario kamatu - piše nemački Bild.

80-godišnjak, koji ima više od milion evra imovine, zna kako je još više uvećati. Kako kaže, ceo život je bio štedljiv pa mu novac za preživljavanje baš i ne treba. Srećan je što živi od hrane koju nalazi u smeću i skuplja svakakve stvari koje drugi ljudi bacaju.

- Možda kupim malo ulja za prženje ili nešto slično ako mi ponestane, ali većinu hrane nađem u smeću. LJudi su razmaženi i bacaju dovoljno stvari da prehrane celu porodicu. Na primer, ljudi kupe paket kobasica, pojedu jednu, a ostale bace u smeće - rekao je Hajnc.

Ne plaća telefon Penzionisani inženjer elektrotehnike ima mesečnu penziju od 3.600 evra, i još jednu u iznosu od 156 evra, koja mu "leže" na račun. Ipak, on troši svega pet evra na hranu, a od računa plaća samo kablovsku, kao i one najosnovije. Što se tiče telefona, kako kaže "ne pada mu na pamet da mesečno izdvaja 10 evra samo za to".

Hajnc nema porodicu, pa ne zna kome će ostaviti svoju imovinu nakon smrti. Ima daleke rođake, ali kaže da oni ne mogu platiti porez na nasledstvo, pa razmišlja o iznajmljivanju nekih nekretnina stanarima.

