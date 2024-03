Lečić je tužio Anđelu pošto je odbila da snimi scenu s njim u seriji "Radio Mileva", a sve zbog, kako je navela, "neprijatnog događaja iz prošlosti koji je imala s njim".

Posle brojnih poruka podrške, Anđela je na Instagram storiju napisala:

- Dragi ljudi, hvala vam na divnim porukama i na podršci. Grlim vas najjače. Hvala što smo zajedno. Foto: ATA images

Podsetimo, Lečić traži da mu Anđela Jovanović isplati novčani iznos od 300.000 dinara za „povredu časti i ugleda“, a prvo, pripremno ročište zakazano je za sredu, 6. mart.

Branislav je, inače, u "Radio Milevi" trebalo da igra čoveka koji je lažno optužen za seksualno uznemiravanje. Umesto njega tu ulogu je odigrao Irfan Mensur. Lečić je za "Informer" objasnio zašto je odlučio da tuži koleginicu.

- Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će u buće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja - rekao je Branislav Lečič.

BONUS VIDEO: