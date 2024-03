Ćerka Gagija Jovanovića, Anđela Jovanović, dobila je tužbu od kolege Branislava Lečića, nakon što je odbila da zaigra s njim u seriji "Radio Mileva". Anđela je navela da je odbila da glumi s njim zbog "neprijatnog događaja iz prošlosti" i dobila podršku kolega, među kojima su Milan Marić i Sloboda Mićalović.

Na mesto Branislava Lečića u seriji došao je Irfan Mensur, a sada je Lečić ponovo reagovao i rekao da je "satanizovan", iako je dobio tužbu protiv Danijele Štajnfeld.

- To je čuveni vozić koji se uvek nađe tu. To je besmisleno i to je već bezobrazluk. Nema nikakve osnove, jer cela priča je provaljena, radi se o jednoj lažnoj prijavi, koju nisam ja definisao nego policija i Tužilašto posle pet i po meseci rada. Posle toga niko nije tražio činjenice - rekao je glumac za 24sedam i dodao: Foto: ATA images

- Ovo su utisci koji su pre svega medijski prezentirani i satanizovan sam. Ubačen sam u žanr takozvanog horora. Ja sam negativno lice i satanizovan sam bez činjenica i posle bez poništenja toga. Činjenice razotkriju stvar, svaki čovek ima pravo na odbranu. Ako neko i uperi prstom u tebe, a to je moguće, ja u ovom trenutku predstavljavam bilo kog muškarca. Svakom se to može destiti, a činjenice puj pike ne važe.

Glumac otkriva da ga je iznenadila reakcija Slobode Mićalović. Foto: ATA images

- Naravno da me iznenađuje! Svaka reakcija me iznenađuje koja je apsolutno neosnovana i neutemeljena. Nema razloga za to, nikad s njom nisam bio u lošim odnosima. Jovanovićka je bila sa mnom u komunikaciji pre 9-10 godina kada sam imao nameru da je angažujem kao mladu glumicu i proveravao sam samo da li je dovoljno zrela da bi mogla da radi to što sam nameravao. Nisam joj ni rekao šta treba da radi da ne bi posle morao da kažem "ne" kad ustanovim da je mlada. I tada jeste bila mlada i nezrela.

Lečić otkriva i da se nije čuo sa roditeljima Anđele Jovanović, Branke Pujić i Gagijem Jovanovićem. Foto: V. Danilov

- Zašto bih zvao? Ova je odbila sad da snima, samostalno je biće, nemam šta da pričam sa mamom i tatom.

Glumac otkriva i da ga je u ovoj situaciji najviše pogodilo uskraćivanje prava na rad.

- One nastavljaju sa svojom agendom da me diskredituju kao osobu, na način da ne mogu ni da radim. Ugrožavaju mi egzistenciju. To je atak, ubistvo u stvari, pucanje u mene! U celoj toj priči od početka do kraja, na osnovu svih činejnica za koje se vidi da su lažne, to kažu nadležni organi, oni nastavljaju. Foto: ATA images

Kao čovek znam da se radi o mehanizmu projektovanom sa zapada, a to je razaranje muškosti. To je unošenje nemira između muškarca i žene iz straha. To nije samo kod nas, ali izaberu muško, koji je privalačan, koga žene opsedaju i onda ga gađaju na ovaj ili onaj način, a to je ovaj koji je potpuno neosnovan. Nikad u životu nisam prekoračio crtu. To je ponižavajuće za mene, pre svega sam vitez muškarac i poštujem žene. Kakvo silovanje?!

Glumac je otkrio i da li ovi događaji utiču na njegovu porodicu:

- Kako da ne utiče kad je to atak na mene i kao čoveka i kao glumca? Ja sam doajen srpkog glumišta, mene zaje**vaju ljudi za neke stvari koje su se desile pre 15 godina koje nemaju veze sa istinom. Jedini moj greh je što sam ženi govorio da je lepa, kad vidim da je lepa. Da li je to neki greh? Je l' greh udvarati se ženi? Da sam LGBT, dobio bih sve pohvale, je l'? Bio sam spreman na ovo otpočetka. To je klan, kolo u koje se hvataju oni koji su instruisani i afirmišu sebe.

(24sedam)

BONUS VIDEO: