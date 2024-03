Breskvica se, očekivano, dotakla i raznih spekulacija o nameštanju takmičenja.

- Valjda obraz i vaspitanje nekome ne bi dozvolilo da lažira tako nešto - rekla je kroz kiseo osmeh pevačica

Ognjen ju je odmah pitao da li smatra da je možda bilo nekih internih dogovora unutar žirija jer je ona ipak važila za favorita. Foto: Printskrin Pink TV

- Nije na meni da mislim da li su bili neki dogovori, niti me to zanima, ja sam zahvalna na svemu i svim tim poenima, kao i na glasovima publike, to je to, bilo prošlo, a ja sam pokidala - bila je iskrena Breskvica, koja je odgovorila i na pitanje o reperki Sajsi MC, koja je bila članica žirija.

- Naravno da bih joj se javila, to je moja koleginica, ne bih sigurno sela da popijem kafu sa njom jer je ne znam, ali bih se javila - bila je potpuno otvorena pevačica.

