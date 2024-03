Danijele je optužila Lečića da ju je 2012. godine silovao, međutim Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je Danijelinu krivičnu prijavu protiv glumca zbog krivičnog dela silovanja, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno navedeno krivično delo, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, kažu u tužilaštvu.

Irfan je otkrio sada da li on smatra da su te tvrdnje koje je Danijela iznela istinite ili ne.

- Zašto bih ja to smatrao kada nije moj posao? Moje je da se družim sa čovekom s kojim sam proveo 50 godina profesionalnog života u pozorišnim klubovima, putovanjima, filmu, i tako dalje. Apsolutno bih podržao sve ove ljude koji apriori osuđuju Lečića, da je bilo koja pravosudna instanca stavila pod sumnju ono što je on učinio, a ne odluku onoga što je on učinio. Da li možete da zamislite kako se Lečić oseća u trenutku kad ima crno-belo na papiru da je oslobođen od svih mogućih insinuacija koje su prikačene, a da neke kolege i dalje uzimaju pravosudni sistem u svoje ruke - rekao je glumac pa nastavio: Foto: V. Danilov

- Malo mi je to nelogično, ja sam čovek koji pokušava da racionalno živi i razmišlja, čini svoj život racionalnim, i ja se tako ponašam i mislim. Ne želim da živim u oblacima, želim da živim kako mi se servira, ali ne želim da donosim odluke gde nisam vičan.

Glumac je istakao da ukoliko se bude dokazalo suprotno, odnosno da je Lečić počinio krivično delo, iako ga smatra velikim prijateljem, za njega više neće postojati.

Foto: ATA images

- Posle toliko ročišta koje je on imao sa svojim i njenim advokatima, da sada ja odjednom stavljam sumnju - neću. Ako bude osuđen, ako se dokaže da je kriv, tog trenutka ja Lečića zaboravljam kao svog čoveka i prijatelja, za mene ne postoji. Tog trenutka mi on više nije potreban u životu, pocepaću sve slike koje imam s njim, zaboraviću sve događaje koje smo imali zajedno, okrenuću glavu kada ga vidim na ulici, kad se to dokaže i ako se dokaže, a izgleda da se nije dokazalo - zaključio je Irfan.

Podsetimo, mladu glumicu Anđelu Jovanović tužio je stariji kolega Branislav Lečić, zato što je odbila da sa njim snimi istu scenu za potrebe serije "Radio Mileva". Lečić traži da mu Anđela Jovanović isplati novčani iznos od 300.000 dinara za „povredu časti i ugleda“, a prvo, pripremno ročište zakazano je za sredu, 6. mart.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: