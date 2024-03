Anđela je dobila veliku podršku od strane kolega i dela javnosti. Brojne glumice pojavile su se juče na pripremnom ročištu kako bi je podržale, a Lečićevo pojavljivanje je izostalo. Sada je glumac, gostujući u jednoj emisiji, otkrio i detalje o ovom slučaju.

- To je takozvano pripremno ročište, tako da ja nisam ni pozvan - rekao je na početku, a nakon konstatacije voditelja da, u slučaju da je povukao tužbu, ništa od ovoga ne bi bilo, Branislav se odmah nadovezao:

- Nele Karajlić mi je iz najbolje namere ponudio da se angažujem i da stigmu koja me prati u slučaju Danijele u poslu prevaziđemo time što treba da igram. Ja sam to prihvatio, potpisao ugovor, naučio tekst i bio spreman. Čitavih 20 dana se znalo da ću ja to da igram u toj seriji i onda, noć pred snimanje, ja dobijam informaciju da ne mogu da snimam, tačnije rečeno Anđela odbija da tu scenu snima sa mnom - počeo je Lečić. Foto: TV K1 printskrin

- Svako ima pravo na izbor, tu nema nikakvog problema. Svako od nas i bira, to mi dobro znamo kao glumci - dodao je.

- Zašto si je onda tužio? - pitao je voditelj Boško Jakovljević.

- To je minimum poštovanja kad već nešto uradite, kad dođete pred svršen čin, objavite i u javnosti da to radite, kako onda da objasnite da to ne radite? - kazao je Branislav.

- Ona kaže da je na vreme obavestila - rekao je voditelj.

- Ja ne znam šta se dešavalo između nje i produkcije. Izvinjenje od produkcije sam dobio i to je ono zbog čega ne mogu da zamerim Neletu ništa - kazao je Branislav.

- Ja mogu da zamerim, zato što ako je ona rekla na vreme, a oni te kasno obavestili... Onda je to impliciralo ovaj sled događaja gde ti opet ulaziš u... - rekao je Boško. Foto: TV K1 printskrin

- Oni nisu ni hteli da kažu da je ona, ali se to saznalo vrlo brzo. Hteli su da se zaštite. Na kraju krajeva, kad se produkcija izvinila ja sam to i oprostio i nisam ponudio nikakvu tužbu, ali kad sam tražio da se ona izvini... - rekao je Lečić i otkrio za šta je tačno tražio izvinjenje od nje.

- Pa za profesionalni odnos prema poslu, ne može kad je sve objavljeno, potpisano, naučena uloga, nekoga da sprečiš da radi. Nisam je tužio zato što je odbila da radi sa mnom, to je pravo svakog, mi svi biramo s kim ćemo da radimo - istakao je Lečić.

Lečić je otkrio i o kakvoj sceni se radilo u pomenutoj seriji, kao i ko je kakvu ulogu trebalo da ima.

- Ja sam stigmatizovan već od slučaja Danijele i trpim posledice ataka na svoju egzistenciju, samim tim i na moj život. Moram otvoreno da govorim o tome, ne smem da lažem i ja valjda imam pravo da se suprotstavim tome. Moji zahtevi nisu ništa komplikovani, vrlo su minimalni. Minimum poštovanja, profesionalno. Ako sam već sve dogovorio, ja 8 sati pred snimanje dobijam izveštaj da ne mogu da snimam i sad treba da zbog nečije odluke - koja je moguća - ali pre toga, pre toga se te stvari usklade, a ne tad. Onda mi se uskraćuje pravo na rad, a pravo na rad je pravo na život - rekao je. Foto: ATA images

- Ja s njom nema kontakte, pozive... Jedini kontakt je bio pre 10 godina kad je ona došla iz inostranstva i moji divni prijatelji Branka i Gagi... Imao sam potrebu da je angažujem za jednu predstavu gde je trebalo da igra važnu ulogu, ali ne mogu da znam to dok ne upoznam osobu. Nisam hteo da joj kažem to jer sam hteo prijateljski da razgovaram s njom, nisam hteo da je razočaram u tom razgovoru, ako ne vidim da eventualno ne može to da radi. Krajnje ljubazno i normalno smo pričali, ljudski... Ne znam šta je u tome... Između nas nema ništa loše, nikakve loše priče. Ja mislim da je to više njen alibi, ne samo što se povodi slučajem koji je bio pre toga, nego da bi ona imala neki lični razlog, jer tu ne postoji ništa - istakao je Lečić.

- Ja sam se setio i momenta, na nekoj terasi, pod kamerama, i čak sam u potrazi da nađem taj snimak - istakao je Lečić u jednoj emisiji na televiziji K1.

Podsetimo, juče je održano pripremno ročište u okviru suđenja, nakon što je Branislava Lečić tužio koleginicu Anđele Jovanović, zato što je odbila da snima scene sa njim za potrebe serije "Radio Mileva".

