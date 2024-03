Iako redovno i govori i piše o svom životu, ono što mnogi ne znaju je činjenica da se Vedrana udavala dva puta.

Prvi brak joj je trajao duže od 14 godine i u njemu je dobila dvoje dece, ćerku Asju i sina Slavena.

Vedrana nije krila da je tokom braka trpela zlostavljanje, a jednom prilikom je i govorila o tome. Foto: Milena Anđela

- Prvi muškarac koji je ispunjavao estetske kriterijume, ramena tolika, bokovi ovoliki, kosa takva, osmeh očaravajući, oči takve, e, ti si taj. Signale druge nisam želela da vidim. Moj prvi muž je bio moj tata, samo u drugom obliku i mnogo gori, mnogo perfidniji, mnogo lukaviji. Jedan dan pljuska, drugi buket cveća, sigurni psihopata. Bila sam zbunjena kao i sve zlostavljane žene, jer danas te prebije, a sutra ti donese buket cveća i kaže ti: "Nemoj me provocirati, pa će biti sve u redu" - ispričala je ona svojevremeno.

Još dok je bila u braku upoznala je mlađeg advokata i sa njim imala aferu, nakon čega se razvela. Kako je kasnije objasnila, u tom braku nikada nije bila srećna.

NJen drugi suprug je osam godina mlađi advokat Srbin LJubiša Drageljević, sa kojim je i danas u skladnom braku i žive u Rijeci.

- LJubiša me je naučio toleranciji. Promenio me nabolje. A moja deca su mnogo obrazovanija od mene. Slaven je pročitao hiljade knjiga, a Asja govori četiri jezika, ali ja sam im loš đak. Nemam više vremena za učenje. Međutim, deca su mi svojim rođenjem pokazala da postoji bezuslovna ljubav. Bez obzira na to šta oni učine, ja bih stala uz njih. Ne, naravno, iza postupka, ali sigurno iza njih - rekla je Rudan svojevremeno.

