Kako je Popović naveo, Antonija je želela da peva numeru od Severine, bivše snajke Dragana Kojića Kebe koji se takođe umešao u ovu raspravu i otkrio da li ima problem da sluša njene pesme.

- Antonija me je pre neki dan zvala i pitala me je "Sale, da li da predložim Bosancu da pevam neku Severininu pesmu", a ja sam joj onda rekao "Nipošto ovaj krug, nemoj, Keba je u žiriju, samo gledaj da izbegneš to. I evo bio sam u pravu, šest glasova je tu" – rekao je Popović.

Posle toga, oglasio se i Keba koji je pohvalio takmičarku, ali i njen izbor pesme. Foto: ATA images

NJegova reakcija iznenadila je sve gledaoce, ali i članove žirija.

- Antonija, sviđa mi se pre svega izbor pesama, naravno da nemam ništa protiv ni da si pevala pesmu od Severine, nikakav problem. Bravo, svaka ti čast – rekao je Keba, čime je jasno svima stavio do znanja da neka nikakav problem sa snajkom.

