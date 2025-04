Milica Mojićević, bivša supruga pevača Baneta Mojićevića, otkrila je da je bila žrtva zlostavljanja i to ju je maltretirala majka.

Milica Mojićević je istakla da njena majka ima "paranoidni narcizam", te i da ju je uvukla u aferu sa poslovnim partnerom.

Tu se nije zaustavila, pa je dodala i da ju je maltretirala, zlostavljala i ponižavala, a više o tome pročitajte OVDE.

LJubavni život Baneta Mojićevića

Oženio se sa Milicom Mićović krajem avgusta 2013. godine, međutim, par se 2021. godine razveo. Bane Mojićević posle razvoda sreću je pronašao u novoj ljubavi, ali je pevač i ovu vezu prekinuo. Milica i Bane su se razišli nekoliko godina pre zvaničnog razvoda, pa dugo nisu živeli zajedno, a pevač je izbegavao da priča o bračnim problemima, te gotovo niko nije znao za njihov rastanak.

- To što sam ja bio veran, ništa ne znači. Kad nešto ne funkcioniše bolje je da se ljudi raziđu na vreme. Godinu dana smo se zabavljali, a šest godina smo bili u braku. Svakako je bolje da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. To mi je najveći stres i trauma koju sam doživeo. Čovek se bori da to toliko ne utiče na njega, naravno da jeste uticalo, ali dovoljno je vremena prišlo da mogu normalno da funkcionišem - ispričao je Bane.

- Bolje je da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. Lakše je kad imaš podršku, ali ako to nemaš, onda ideš dalje sam. Nisam našao novu partnerku, nema potrebe to da se krije. Muzika je za mene najbolja terapija i najbolji prijatelj u svakom trenutku,a naročito u onim najtežim - otkrio je pevač u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Inače, da odnos Milice i Baneta nije idealan, javnost je prvi put saznala još 2017. godine kada se pročulo da je pevač napustio porodični dom u kojem je živeo sa suprugom i decom.

Bane Mojićević dugo je izbegavao da priča o razvodu.

- Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane za "Alo" tada.

NJihova ljubav je vremenom izbledela, izgubio se žar sa početka braka. To je bio razlog zašto su odlučili da okončaju brak. Shvatili su da im je pojedinačno bolje i dogovorili su se da se i formalno raziđu.

- Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe... Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo.

NJegovu bivšu suprugu skoro nikada nismo imali priliku da viđamo u javnosti, osim na društvenim mrežama dok je Bane objavljivao zajedničke fotografije. Milica je vodila miran život, a o razvodu se nikad nije oglašavala. Iako joj je bivši muž poznat pevač ona je sasvim obična "devojka iz komšiluka" koju ne interesuje luksuz i skupa garderoba.

