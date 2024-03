Film "Poslednji strelac" publika će moći da ga gleda u bioskopu od 14. marta. Pored Aleksandre Belošević u filmu ćemo imati prilike da geldamo i Nenada Jezdića, Mikija Krstovića, Miloša Timotijevića i Natašu Marković.

Aleksandri emotivnog partnera glumi Miloš Timotijević sa kojim ima i eksplicitnu scenu. Ona je otkrila kako je izgledala saradnja sa pomenutim kolegom kao i detalje sa snimanja. Foto: ATA images

- Ja do tada nisam imala prilike da iskusim takve scene iako sam ih priželjkivala, jer mislim da svaki glumac koji želi što više toga da iskusi treba da ima i ovo kao deo nekog glumačkog sazrevanja. Priželjkivala sam je i da bih spoznala kako ću da reagujem. Ta vrsta sramote koju vi posedujete privatno ne treba da se ispolji u glumačkom zadatku - rekla je Aleksandra u podkastu "BINDŽ", pa dodala:

- Hvala bogu da mi se to desilo sa Milošem Timotijevićem jer je to njemu recimo 15. ili 16. put da snima takve scene. On je imao mnogo više iskustva i rekao mi je: "E jednom kad prođeš posle toga ti je laganica. Nećeš ni osetiti, ti ni ne znaš da si obnažena" - rekla je Aleksandra u podkastu "BINDŽ".

Ostatak priče možete videti u videu ispod, kao i na našem Jutjub kanalu, a ceo intervju sa prelepom glumicom možete pogledati OVDE.

