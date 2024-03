Jelena Karleuša i Andreana Čekić nedavno su pružile jedna drugoj ruku pomirenja, posle određenih prozivki u medijima koje nisu prijale ni jednoj ni drugoj.

Pevačice su shvatile da je sve to bespotrebno, a danas ne kriju da zapravo jedna o drugoj imaju najpozitivnije mišljenje.

Tako je Andreana, kada je videla brutalnu Jeleninu fotografiju u bazenu iz Dubaija, sa oduševljenjem napisala:

"Strašno!", uz dodate stikere vatre i smajli sa srcima, dok joj je pop zvezda odgovorila sa nekoliko poljubaca. Foto: Instagram printskrin/karleusastar

Podsetimo, Čekićeva je pre skoro šest godina bez imalo suzdržavanja oplela po Jeleni.

Karleuša je u to vreme bila u sastavu žirija "Zvezda Granda" i često je isticala da pevačice ne treba da počinju karijeru u kafani, odnosno da traće svoj talenat tamo.

- Ja sam počela da radim po klubovima u Beču.... Mogu da nađem moju sliku, imala sam 13-14 godina... Jelena Karleuša je došla da gostuje u Beču, baš u kafani. U stvari, nije ni Beč, nego mesto pored. To je baš kafana, tako da ne može da kaže da nikad nije pevala u kafani. Jeste! To što ona želi da izbriše prošlost ili nešto drugo, to se radi, to je ok - rekla je Andreana tada i započela rat sa koleginicom.

Ali JK nije ostala dužna Andreani, pa je putem tadašnje društvene mreže Tviter (današnje X) u svom stilu poručila.

- Molim moje fanove da ne napadaju razne Čekiće, turpije, bonseke, jer je svaki moj fan veća zvezda i ima više pratilaca od tih anonimusa - istakla je Jelena tada.

(Kurir)

