Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović održala je svoj prvi koncert u Kragujevcu, u čuvenoj hali "Jezero".

Pevačici se u jednom trenutku slošilo zbog čega je sela kako bi došla sebi, piše "Republika".

Pevačici su prišle devojke koje su bile na sceni, te joj dale i papire, kojima je počela da se hladi. Vrlo brzo je došla sebi i nastavila koncert.

Inače, pevačica je na samom početku koncerta bacila publiku u trans. Izašla je u izazovnoj kombinaciji na binu, a svi su gledali u njen dekolte. Ona se potom obratila publici i otkrila šta joj je kum Aco Pejović poručio pre koncerta.

- Pre nego što je trebalo da krenem u Kragujevac, čula sam se sa mojim kumom Acom Pejovićem, rekla sam mu da večeras imam koncert, a on mi je rekao: "Nisi svesna kakva je to publika tamo i kakva će to žurka biti" - rekla je Prija.

(Republika)