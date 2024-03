Ipak njegova karijera naprasno je stala 1997. godine. Banjac nikada nije bio naročito raspoložen da najotvorenije govori o razlozima za ovako prerani i nagli prekid, ali je sada u jednoj emisiji dao nagoveštaj.

Za savremene popularne izvođače na muzičkoj sceni nije imao reči hvale.

- Kad pričamo o muzičkoj ponudi mnogo se namnožilo štetočina. Šta slušaju mladi? Ko sve tu nije zauzeo svoje mesto i opet Bog im dao, pa su se dogodile te društvene mreže i tako dalje i ne možeš im ništa. Kako beše glasi onaj citat: Pametni zaćutaše, a kreteni progovoriše. I po pravilu su oni najglasniji. Oni koji najmanje treba da budu tu, oni su najglasniji. Foto: ATA images

Kaže da se pre duge pauze kada se povukao sa estrade poslednji put u medijima pojavio 1996. godina i to zato što je odbio nešto što se ne odbija:

- Poslednji put sam se pojavio 1996. godine kada su mediji u pitanju. Nije to bilo uopšte nikavo prezasićenje kako možda neki misle. Tek tada je trebalo da poentiram. Pričam o muzici. Ali to nije tema danas. Samo ću kratko reći. Dogodilo se to što se dogodilo. Imao sam veliki problem, nisam ga ja izmislio, izmislili su ga oni. Mene to nije interesovalo, želeli su da me ubace u neke ozbiljnije stvari koje nemaju veze sa muzikom. Ja sam to odbio, nisam znao da ne smem to da odbijem. I ja sam tog trenutka završio svoju karijeru. Bio sam zabranjen.

