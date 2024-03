Dejan Ćirković Ćira stekao je popularnost u "Grandu", a sada je napustio Srbiju i živi sa porodicom u Nemačkoj gde peva i bavi se poljoprivredom.

Pre oko godinu dana je u medijima izašla informacija da Ćira živi u kolibi.

Pevač ne krija da ga je naslov pogodio, najviše mu smeta što se ponavlja:

- Smeta mi kada novine pišu, hajde jednom da objaviš jednu priču, okej, ali nisam video intervju da se ponovio osam puta – rekao je on i dodao:

- Nije tačno da živim u kolibi, svako bi se normalan ko je pročitao to zapitao, a ljudi čitaju i veruju u to. Zapitali bi se gde mu je žena, gde su mu deca, gde oni žive, da li su i oni u kolibi. To se dogodilo sve kada je bila korona, pozvali su me sa Grand televizije da se uključim u emisiju. Imam vikendicu na prelepom mestu, kada su me pozvali, ja sam rekao evo me tu u mojoj kolibi. Okrenuo sam kameru, videla se lepa kuća.

Dejan je istakao da uživa u svojoj vikendici, da nema nje, ne bi mogao da prevaziđe period karantina za vreme korone:

- Stvarno mi je značilo da sam bio tamo dok je sve to trajalo. Da nije bilo te vikendice za vreme korone, ja bih se obesio u Štutgartu. I ovako je dosadno, a pogotovo kada je bila korona. Svaki dan sam bio tamo i uživao u prepepom pogledu – zaključio je on.

