Ćerka pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, mlada Sofija Šašić, progovorila je o spajanju sa fudbalerom Duškom Tošićem i aferi o kojoj je brujao region.

Ona je otkrila i kako je to sve uticalo na njen život, šta je zapravo istina, a potom priznala i koliko je to poremetilo njen odnos sa njegovom, još uvek zakonitom suprugom, pop divom Jelenom Karleušom.

Sofija je priznala da se našla u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, a potom otkrila da se Jelena distancirala, iako su razmenile nekoliko poruka od tada. Foto: ATA images

- Imamo zajedničkih prijatelja i zadesili smo se u društvu, što ja kažem, na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - započela je Sofija i priznala u kakvim je sada odnosima sa Duškom:

- Sretnemo se, dobri smo i to sve, ali ne bih volela nikome tako nešto, da je u mojim godinama, a on u njegovim i da je oženjen i da ima dvoje dece, a ja, kako bih ti rekla, devojka pred kojom je život. Foto: ATA images

Šašićeva se dotakla i Jelene.

- Ne znam što se naljutila, mogu da pretpostavim, nikada nismo imale priliku da pričamo o tome, nismo se čak ni srele od tada. Nije me kontaktirala, razmenile smo par poruka i to je bilo to i posle toga postoji stvarno ta neka distanca, jer se nadam da će to proći, imamo mnogo poznanika, i frizera i ne bih volela da budemo u sukobu zbog takve budalaštine. To jeste obeležio jedan period, čak su prenosili i strani mediji, hrvatski, bosanski, crnogorski - objasnila je Sofija, pa dodala: Foto: ATA images

- Ne znam, ja se iskreno nadam da ona nije poverovala u to. Šta da se radi... - bila je iskrena Sofija za "Republiku".

