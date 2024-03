Tanja je jednom prilikom za "Blic" pričala o svemu onome što u 21. veku čini život jedne moderne i uspešne žene koja gradi uspešnu karijeru na TV.

Iako je na televizijskim ekranima uvek veoma strogog držanja, što njena profesija i zahteva, kada se ugase televizijske kamere, Tanja Rađenović je jedna sasvim opuštena i nasmejana žena. Foto: ATA Images

Uspešno neguje poslovni, ali i privatni život u kojem cveta harmonija između nje i supruga Petra sa kojim ima dve ćerke, a u međuvremenu rado bira odevne komade koje će prošetati kada nije ispred kamera Pinka.

- Imam toliko divnih i lepih haljina koje nemam gde da obučem i onda ih samo nosim na svadbama, osamnaestim rođendanima, žurkama i sličnim dešavanjima - ispričala nam Tanja pre više od 4 godine.

Tanja Rađenović je zatim otkrila i koji je to događaj obeležio njen privatan život proteklih godina.

Foto: ATA Images

- Najbitniji događaj koji mi je obeležio proteklih pet godina je da smo moj suprug i ja konačno ostvarili san da imamo mali, preslatki hotel na moru, to nam je bila želja. Druga stvar koju ću pamtiti je to što je naša druga ćerka maturirala. Prošle godine Teodora, ove godine Anđela. To su tri stvari koje ću pamtiti. Hvala bogu, svi su živi i zdravi. Petru je uspešno prošla operacija kičme. Sve je u najboljem redu - završava Tanja.